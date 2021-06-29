Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс»

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что в РФ выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».

Об этом информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в РФ в апреле, данных о том, что это было заражение – нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма.

Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».