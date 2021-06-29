 

Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс»

29.06.2021, 16:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что в РФ выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».

Об этом информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в РФ в апреле, данных о том, что это было заражение – нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма.

Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила  Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / В Омске приступили к строительству крытой ледовой арены

11.09 / Вика из “НеАнгелов” рассказала, как решать проблемы

13.07 / Выборы президента Польши. Дуда лидирует с результатом в 51,21% голосов

10.08 / В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших от вооруженных конфликтов

09.10 / Пентагон: карантин не отражается на обороноспособности страны

15.09 / Лавров заявил о переходе Западом «рамок разумного» в истории с Навальным

31.01 / Избиение украинского подростка в Париже. Подозреваемым предъявили обвинения

23.06 / “Ни одна жизнь не может приноситься в жертву общественному благу”. Бероев с желтой звездой высказался в защиту невакцинированных от коронавируса

09.06 / В киевской многоэтажке оборвался лифт, погиб рабочий

20.08 / Кравчук будет просить Раду пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика