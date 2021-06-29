 

Украинские АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо. Автогаз подешевел

29.06.2021, 16:06, Новости дня
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Бензин подорожал на 50 коп. за литр на станциях “Авантаж 7”. Цена А-92 увеличилась до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л. На столько же цену бензина повысила сеть “Кворум”. В сети Chip бензин стал дороже на 30 коп.  

В сети “БРСМ-Нафта” цены на бензины выросли на 23 коп. Бензин марки А-92 подорожал до 28,07 грн/л, А-95 – до 29,07 грн/л.

Дизельное топливо (ДТ) подорожало на 8 коп. за литр, до 26,28 грн/л. Сеть Motto повысила цены на бензин и ДТ в среднем на 5–7 коп. А-92 подорожал до 27,63 грн/л, А-95 – до 28,53 грн/л, а ДТ – до 26,41 грн/л.

Топливо подорожало в сетях Мango, “Олас” и BVS. 

Фото: enkorr.ua

Розничные сети в указанный период снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–50 коп. за литр, добавило enkorr. В сети SOCAR газ подешевел на 50 коп., до 15,98 грн/л. На столько же цена опустилась на станциях “Параллели”. Одесская сеть “Катрал” снизила цену на 40 коп., до 14,97 грн/л, а житомирский “Фактор” – до 14,80 грн/л.

Фото: enkorr.ua

Сети BVS, “Кворум”, Mango и Chipo снизили цену в пределах 5–15 коп. За счет роста цен на 20 и 40 коп. на станциях Motto и “БРСМ-Нафта” в Днепропетровской области средняя цена автогаза у этих операторов выросла на 2 и 4 коп. за литр соответственно, сказано в сообщении.

Средняя стоимость сжиженного углеводородного газа в Украине 29 июня составила 15,37 грн/л, он подешевел за выходные на 3 коп.

Контекст:

Министерство экономики Украины 14 июня обнародовало среднюю стоимость бензина и дизельного топлива. Цену литра бензина определили в размере 25,82 грн, а дизельного топлива – в размере 22,09 грн за литр. Из этих цен должна высчитываться предельная цена реализации топлива в рознице во второй декаде июня.

Кабинет Министров Украины Украины на заседании 14 мая установил предел наценки на топливо в сетях автозаправочных станций: цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – на 5 грн. В Минэкономразвития назвали эту меру временной и вынужденной.

После этого ряд сетей АЗС приостановили продажу топлива премиум-класса. Пользователи соцсетей начали шутить о госрегурировании цен и о том, как решение отразилось на ситуации на рынке.

Кабмин 2 июня уточнил механизм расчета НАК “Нафтогаз України” средней стоимости топлива. Агентство “Интерфакс-Украина” подсчитывало, что предельная цена бензина должна вырасти на 0,56 грн/л, а дизтоплива – на 0,62 грн/л.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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