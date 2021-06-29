 

В России грядет индексация пенсий

29.06.2021, 15:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт констатировал, что выборы в Госдуму состоятся на фоне
долгого застоя, роста цен и кризиса в экономике. По его словам, президенту надо будет пойти на этот шаг и возобновить индексацию пенсий.

Жуковский добавил, что глава государства знает о необходимости такого решения, поскольку ранее лично подписал соответствующий закон. По словам экономиста, для индексации пенсий в России все уже подготовлено, передает Ura.ru.

Он также заявил, что у государства есть средства на увеличение выплат пенсионерам. По его мнению, цена на это не слишком высока.

Ранее профсоюзы призвали президента страны Владимира Путина вмешаться
в ситуацию с индексацией пенсии в России работающим гражданам. Кроме того, о необходимости роста пенсий высказывалась и уполномоченный по правам
человека Татьяна Москалькова.
Недавно “Дни.ру” рассказали, какие категории граждан могут получать пенсии в России максимального размера.
Так, де-факто самые высокие показатели размера пенсий в России у чиновников и космонавтов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / Джордж Клуни решил пожить отдельно от семьи в новом доме

02.02 / Работа на улице связана со снижением риска рака молочной железы

25.04 / Геронтолог назвал возраст, после которого опасно худеть

13.10 / Мнение: “Мирный протест”

03.07 / Мнение: Энтелехия имиджа

11.08 / Ученые выявили предотвращающий клеточное старение фермент

05.04 / Разнообразие физической активности улучшает самочувствие людей с тревожностью

24.11 / Общение Соединенных Штатов Америки с гражданами России: время действовать?

13.10 / Звезда “Волка с Уолл-стрит” Джона Хилл расстался с возлюбленной через год после помолвки

06.10 / Два пенсионера из Омска пропали на рыбалке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика