Разработчик “Спутника V”: В РФ коронавирус может эволюционировать

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29.06.2021, 15:58, Разное
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Из-за низкого процента привитых в России создаются идеальные условия для эволюции коронавируса. Об этом рассказал заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, в России сейчас есть маленькая иммунная прослойка и огромный процент тех, кто не привит. Также существует огромная буферная зона для эволюции вирусов. Там могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создавать идеальные условия для эволюции вирусов.

Логунов назвал единственным разумным способом получить имунную прослойку и надежно защитить население единовременную быструю вакцинацию против COVID-19.

Говоря о том, какой вакциной лучше прививаться во второй раз, представитель Центра имени Гамалеи отметил, что сначала для этого необходимо провести исследования.

“Это сложная ситуация, потому что неотвечаемость на вакцинацию и иммунный ответ могут быть разными. У человека может быть иммуносупрессия, может быть специфическая неотвечаемость на какой-то компонент вакцины, поэтому ответить однозначно сейчас нельзя”, – заявил он.

При этом Логунов подчеркнул, что все вакцины зарегистрированы и разрешены. Эффективность нужно будет подтверждать в прямых исследованиях.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией заявили, что еще 20 616 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки.



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