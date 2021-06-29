 

Мнение: Покушение

29.06.2021, 15:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если у человека подскочило давление, но к нему не вызывают «скорую», а отправляют в камеру ИВС, это похоже на покушение. Не исключаю, что должностное лицо, принявшее решение отправить в камеру известного бизнесмена из Нового Уренгоя 70-летнего Олега Ситникова, рассчитывало, что он не доживет до утра.

И чем это должностное лицо отличается от киллера, который в сентябре 2013 года нанес Ситникову 19 ножевых ранений?

Но вернемся в злополучный день 8 июня этого года. Ситников вернулся с экономического форума в Санкт-Петербурге. Чувствовал себя очень скверно, но все-равно поехал в следственный отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ЯНАО, куда его вызвали в качестве свидетеля. Перед началом следственного действия Ситников несколько раз заявил о том, что плохо себя чувствует. Приблизительно так же, как в другой день, когда у него под рукой оказался тонометр.

Но следователь принял решение задержать Ситникова.

Сотрудники ИВС не стали брать грех на душу, вызвали «скорую», все обошлось…. Но факт остается фактом, Ситников в тот злополучный день мог не дожить до рассвета. А на следующий день его и вовсе освободили.

Для меня очевидно, что задержание Ситникова связано с рейдерской атакой на его предприятия. Дело в том, что Ситников отбивается от этой рейдерской атаки. Подано десятки жалоб и заявлений в правоохранительные органы и иски в суды. Дело движется к развязке. И эта развязка, похоже, кому-то очень не нравится. Вот и усилили давление на бизнесмена.

У меня уже давно сложилось твердое оценочное суждение, что на Ямале орудует организованная прокурорская группа (ОПГ), в орбиту которой входят не только прокурорские, но и другие силовики. По моему твердому оценочному суждению именно эта ОПГ и прикрывает рейдеров, и именно эта ОПГ усилила давление на Ситникова и отправило его в камеру ИВС….

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.01 / Врачи развеяли мифы о тренировках, которые препятствуют результатам

17.02 / Школьница из Челябинска позвала Илона Маска на разговор о космосе

15.09 / Эксперт высказался о плане Кремля по Белоруссии: Нет другого выхода

02.06 / Назван эффективный против болезней сердца и мозга напиток

28.03 / Что произошло за день 27 марта

05.10 / В Совфеде оценили вероятность повторного введения всеобщего карантина в России

15.06 / Я просто не могла пройти мимо старого комода, который выставили в подъезд: через пару дней позвала друзей похвастаться поделкой

16.06 / Ольга Бузова стала почетным магистром клуба “Что? Где? Когда?”

06.08 / Мнение: Первая точка

20.08 / Ученые: Воздействие бисфенола А связано с повышенным риском смертности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика