Мнение: Покушение

Если у человека подскочило давление, но к нему не вызывают «скорую», а отправляют в камеру ИВС, это похоже на покушение. Не исключаю, что должностное лицо, принявшее решение отправить в камеру известного бизнесмена из Нового Уренгоя 70-летнего Олега Ситникова, рассчитывало, что он не доживет до утра.

И чем это должностное лицо отличается от киллера, который в сентябре 2013 года нанес Ситникову 19 ножевых ранений?

Но вернемся в злополучный день 8 июня этого года. Ситников вернулся с экономического форума в Санкт-Петербурге. Чувствовал себя очень скверно, но все-равно поехал в следственный отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ЯНАО, куда его вызвали в качестве свидетеля. Перед началом следственного действия Ситников несколько раз заявил о том, что плохо себя чувствует. Приблизительно так же, как в другой день, когда у него под рукой оказался тонометр.

Но следователь принял решение задержать Ситникова.

Сотрудники ИВС не стали брать грех на душу, вызвали «скорую», все обошлось…. Но факт остается фактом, Ситников в тот злополучный день мог не дожить до рассвета. А на следующий день его и вовсе освободили.

Для меня очевидно, что задержание Ситникова связано с рейдерской атакой на его предприятия. Дело в том, что Ситников отбивается от этой рейдерской атаки. Подано десятки жалоб и заявлений в правоохранительные органы и иски в суды. Дело движется к развязке. И эта развязка, похоже, кому-то очень не нравится. Вот и усилили давление на бизнесмена.

У меня уже давно сложилось твердое оценочное суждение, что на Ямале орудует организованная прокурорская группа (ОПГ), в орбиту которой входят не только прокурорские, но и другие силовики. По моему твердому оценочному суждению именно эта ОПГ и прикрывает рейдеров, и именно эта ОПГ усилила давление на Ситникова и отправило его в камеру ИВС….

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