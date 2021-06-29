Каникулы срочного режима

Военкоматы Москвы летом начали забирать на службу в армию учащихся лучших вузов столицы. Студенты и правозащитники рассказывают, как устроена «палочная система» призыва.

Каждый год почти во всех регионах РФ с 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв на обязательную военную службу молодых людей от 18 до 27 лет. В сезон должны отбыть в войска почти 135 тысяч человек. «Новая газета» выяснила, что помимо традиционных проблем, которые приносит армия тем, кто не мечтает связать свою жизнь с войсками, с неожиданными сложностями сталкиваются студенты. Военкоматы Москвы отрицают существование так называемых «последипломных каникул», из-за чего пытаются вопреки закону призвать в войска учащихся государственных вузов, планирующих магистратуру и аспирантуру. Часто это приводит к судам, которые регулярно проигрывают сами военкоматы.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Михаил (имя изменено по просьбе собеседника. — Ред.) учится в Московском физико-техническом институте в Долгопрудном на шестом курсе: «Учился там и на бакалавриате, теперь в магистратуре. И, как любой мальчик, я должен ходить в военкомат каждый год до 27 лет и отмечаться, что я все еще учусь».

Примерно в 30 вузах Москвы более чем из 160 на данный момент сохранены военные кафедры, мест на них, как правило, хватает не всем студентам, часто там довольно серьезный конкурс. Поэтому отучиться на кафедре везет не всем. Кроме того, в каждом таком вузе есть так называемый «второй отдел» — это отдел по работе с военнообязанными.

Для студентов отсрочку от армии возможно получить один раз за учебную степень. Для этого нужно поставить специальную печать в студенческий билет. «Ты идешь в этот «второй отдел» и получаешь такую справку по форме два — можно сказать, письмо от военных людей к военным людям о том, что ты учишься. Обычно повестку тебе дают осенью или весной в призывное время, проходишь медицинскую комиссию, потом призывную. Последняя спрашивает о планах и решает твою судьбу, — говорит Михаил. — Мой военкомат находится в Хорошево-Мневниках (ОВК Хорошевского района. — Ред.), в Серебряном Бору. В бакалавриате все прошло хорошо. Я поступил туда в 2014 году, они спросили, до какого года я учусь, ответил, что до 2018 года, дали отсрочку, и все. Дальше ты просто спокойно носишь эти справки». Отметим, что часть 17 статьи 59 Федерального закона «Об образовании» устанавливает, что каникулы предоставляются всем студентам, подавшим ректору учебного заведения соответствующее заявление о последипломном отпуске.

Чаще всего университеты и институты Москвы стараются защищать своих студентов и ставят максимально позднюю дату защиты, а также дают последипломные каникулы, сам приказ об отчислении выходит 31 августа.

Но иногда происходит иначе: «Мой знакомый учился в МГУ, и там не подумали и поставили ему защиту на конец июня, а не 15 июля. И ему дали справку на отправку в войска в середине июля. Потому что на их территории, как шутят адвокаты, действует устав, а не Конституция РФ. Первое желание, когда ты там стоишь, это бежать, а бежать некуда.

Парень просит призывную комиссию взять его справку о том, что он студент, и одобренное заявление о последипломных каникулах, у него не берут. Он находит адвокатов, которые говорят ему срочно идти в отдел по делопроизводству военкомата и сдавать справку туда. И его это спасает. После этого они подали на военкомат в суд, который легко выиграли», — рассказывает Михаил.

Сам Михаил поступил в магистратуру в 2019 году и забыл принести справку, рассказывает он, называя ситуацию «своим косяком». Студент посоветовался с юристом, тот сказал, что нужно будет просто прийти и отметиться, что Михаил поступил. В конце мая 2021 года Михаил получил повестку и пришел в свой военкомат. «Прошел медкомиссию, и призывная комиссия, разочаровавшись, что я все это время действительно учился без перерывов, дала мне новую повестку на конец июня», — говорит он. Неделю спустя студент получил две справки в МФТИ: первую — о том, что его заявление о последипломных каникулах принято и подписано (с 16 июля по 26 августа он все еще будет студентом, а приказ об отчислении будет позже); и вторую — о том, что диплом он защищает 15 июля. «В конце концов в отделе делопроизводства военкомата у меня приняли документы. Я уточнил у юриста, что этого будет достаточно, чтобы доказать, что меня призывают незаконно, если военкомат даст мне в конце июня повестку на отправку в войска», — резюмирует Михаил.

Владимир Тригнин, адвокат Военной коллегии адвокатов города Москвы, который работает с Михаилом, рассказывает, что в военкоматах забывают учитывать один важный момент, который касается нормативных сроков обучения. «Для получения образования житель имеет право на отсрочку, которая предоставляется на весь срок обучения, то есть, например, если поступил он на бакалавра в августе одного года, то выпуститься он должен тоже в августе через четыре года. В период действия этого нормативного срока житель имеет право на отсрочку, вне зависимости от того, защитился он или нет. И последипломные каникулы, как и любые другие каникулы, тоже входят в процесс обучения. Это право на отдых, которое предоставляется после освоения материала», — подчеркивает адвокат. По словам специалиста, хороший механизм, который помогает гражданам отстоять свои права, — это механизм «приостановления исполнения решения призывной комиссии до вступления в силу решения суда». «Военкоматом надо выполнять план призыва, особенно по гражданам с высшим образованием. Их юристы как рассуждают: десять призовешь, трое уйдут в армию. Подход «Призываем всех, и кто сумеет отстоять свои права, пусть, а кто не сумеет — извините, отслужит», — говорит Тригнин.

Каждый год перед началом призывных кампаний президент РФ своим указом устанавливает план, сколько молодых людей должно попасть в ряды Вооруженных Сил. Как правило, это около 135 тысяч человек со всей страны.

Отдельные планы Минобороны ставит для каждого региона, а дальше — для каждого района каждого региона. Так, сейчас в Москве 12 округов, в которые входят 125 районов и 21 поселение, всего в городе работают 27 районных военных комиссариатов. Плановое число призывников изменяется в зависимости от численности населения в каждом конкретном субъекте. Однако открытая информация по всем регионам, а уж тем более по районам, нигде не публикуется, не владеют данными и правозащитники.

В Минобороны на запрос «Новой газеты» с просьбой уточнить эти данные сообщили, что эта информация не подлежит разглашению, так как относится к государственной тайне. Кроме прочего, в ведомстве подчеркнули, что отсрочка от призыва на военную службу для получения образования предоставляется гражданам на период «освоения образовательных программ». В Минобороны также отмечают, что военные комиссары только «организуют призыв», а осуществляют его призывные комиссии, которые, в свою очередь не подведомственны Минобороны: «их работа осуществляется под руководством председателей призывных комиссий — должностных лиц местного самоуправления».

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Как рассказывает источник «Новой газеты» в одном из московских военкоматов, ситуация с незаконными попытками призыва студентов действительно существует, но суды, как правило, встают на сторону студентов. «Здесь никаких коллизий. Просто по ФЗ № 53-ФЗ — призывают, а по закону об образовании — отпуск. Подходы разные. Здесь шансов 50 на 50. Закон «О воинской обязанности и военной службе — это все хорошо, но положен им отпуск после всех сдач, что тут сделаешь», — говорит он. Разницу в подходах к студентам в разных военкоматах источник объясняет расположением военкоматов. Так, например, по его словам, в Центральном округе Москвы найти призывников — большая проблема: «А в среднем по Москве за призыв нужно тысяч пять молодых людей, плюс-минус».

Юрист правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга», координатор по вопросам альтернативной гражданской службы Александр Горбачёв уверен, что «палочная система» и план призыва довлеют над военкоматами: «В Санкт-Петербурге призыв был долгие годы около трех или трех с половиной тысяч человек, выполняется с трудом. В Москве он еще больше, и тоже не без проблем проходит — этой зимой было очень много облав». По словам правозащитника, проблема окончания отсрочки и призыва в армию очень застарелая. «В период действия отсрочки ребят даже не должны звать в военкоматы, это незаконно. Однако в огромном количестве случаев их приглашают для проведения различных мероприятий, пока они еще студенты, в начале и середине весеннего призыва, когда они увлечены экзаменами, подготовкой диплома и так далее. Бывают случаи, когда отправляют на дополнительные обследования или вообще принимают решения об отправке в войска, когда человек еще учится. У нас в прошлом году был случай, когда экзамен у молодого человека стоял на следующий день после даты отправки в войска», — описывает он.

Как рассказывают «Новой газете» несколько студентов МФТИ, у них в институте учится мало москвичей, а большинство ребят приписываются к Военному комиссариату города Химки, на который никто из молодых людей не жалуется.

Максим (имя изменено по просьбе собеседника. — Ред.) заканчивал обучение на шестом курсе магистратуры МФТИ в 2018 году. В институте ему говорили, что дата защиты дипломной работы назначена на середину июля и проблем с военкоматом у него не будет. «Нюанс был в том, что в середине магистратуры я съехал из общежития и снял квартиру в Москве. То есть на учете я состоял в Химках, а теперь переехал в Москву. Весной я собрался сменить работу, это был крупный банк, и им нужны были максимально правильно оформленные документы по военкомату, где у меня временная регистрация. Я сделал регистрацию в Марьино и поехал в Химки в военкомат, привез документы, что учусь до июля, и мне дали отсрочку до осени. Я привез это все на работу, и мне сказали, что так не пойдет, и что я должен встать на учет в военкомат в Марьино», — рассказывает Максим. Новый работодатель сказал Максиму, что «крупные компании штрафуются Минобороны, если у них находят уклонистов». Отметим, что двое опрошенных «Новой газетой» юристов опровергли наличие таких норм в каком-либо законе.

В ОВК Люблинского района Максим ехал без плохих ожиданий, так как у него уже была отсрочка от Химкинского военкомата. Однако все пошло не по плану. Сначала студента отправили проходить медицинскую комиссию, потом призывную. «Не помню, как оказался у военкома, который мне заявил, что Химкинский военкомат не имел права давать отсрочку. Я говорю: «А у вас что, не одна организация?» Он отвечает, мол, нет, это Химкинский военкомат, к нам не относится, мы другой военкомат. Я ему говорю: «А Министерство обороны у вас тоже разное? Зачем вообще это вам надо, если у меня основания для отсрочки?» Ну и тут он стал отрицать последипломные каникулы, что высшее образование я все равно получу, даже если после диплома меня заберут», — говорит Максим. Первая справка, предоставленная Максимом в военкомат Люблино, не подошла, пришлось снова ехать в МФТИ, где ему сказали, что с этим конкретным военкоматом у вуза постоянно проблемы, доходящие даже до судов. Студенту перенесли дату защиты на последний день призыва и даже перепечатали диплом другой датой. «Сказали: «Нам военкоматы портят жизнь, но мы вас никому не отдадим, если надо, пойдем судиться». Я отнес документы, военком был явно недоволен, но что ему делать», — резюмирует Максим.

Юрист правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга», координатор по вопросам альтернативной гражданской службы Александр Горбачёв объясняет, что юридической договоренности у вуза с военкоматом быть не может. «Может быть теоретически словесная, но думаю, ситуация проще: если у них на вверенной территории общежитие, то там колоссальное количество призывных ресурсов в одном месте, а значит, они легко выполняют план за счет ребят, которые готовы и хотят служить. Но хочу подчеркнуть, что это мое лично субъективное мнение, московские военкоматы — худшие в стране по соблюдению прав человека. В регионах проще отстаивать правоту, чем в столице», — говорит он.

Фото: РИА Новости

«У нас такая аспирантура в МФТИ, там идет реальная подготовка научных кадров, а не парни бегут от военкомата прятаться. Туда просто так не попасть. Например, я учился не в нашей аспирантуре как раз потому, что она не для вида, там люди наукой занимаются. Государство тратит много ресурсов, чтобы их подготовить. А военкомат пользуется лазейкой и забирает даже таких людей. Это удар по образованию. Есть много людей, которые идут в аспирантуру МФТИ, чтобы заниматься наукой, самые умные, самые сливки. Их не так много в стране, а их выдергивают. Очень важно, чтобы процесс обучения был непрерывным, потому что у тебя и публикации, и связи с научруком, и быть в повестке важно. Получается, государство весьма сильно играет против себя же», — считает Максим.

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