 

Княгиня Монако Шарлен перенесла несколько операций в ЮАР накануне 10-й годовщины свадьбы с князем Альбером

29.06.2021, 15:29, Разное
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Уже послезавтра, 1 июля, княжеская чета Монако отметит 10-ю годовщину со дня свадьбы. Однако радостный повод омрачен внезапным недугом 43-летней княгини Шарлен. Три недели назад мы уже рассказывали о том, что ее 63-летний муж Альбер и 6-летние близнецы Жак и Габриэлла навестили Шарлен, которая прилетела в ЮАР еще в середине мая. Доказательством тому стало фото князя и близнецов, сидящих в автомобиле для сафари, опубликованное на странице княгини в Instagram. Тогда же Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщил, что княгиня не может пока вылететь в Монако из-за неизвестной инфекции уха.

На днях же пресс-служба княжеской резиденции в Монако выпустила первое официальное заявление на этот счет. В коротком сообщении говорится, что “Шарлен действительно не может выехать из Южной Африки из-за ЛОР-инфекции, из-за которой она перенесла несколько операций за последние несколько недель”. Пресс-служба подтвердила, что в мае она заразилась серьезной инфекцией, которая повлияла на работу уха, носа и горла. Последняя медицинская процедура была проведена 23 июня, после того как у Шарлен возникли осложнения во время первой операции в мае. Врачи настоятельно попросили Шарлен воздержаться от перелета в Монако. Также в ближайшее время ей предстоит пройти дальнейшие процедуры и реабилитацию до полного выздоровления.

Княгиня Шарлен в ЮАР во время посещения приюта для носорогов, май 2021 года

Также на днях княгиня сама прервала молчание – она рассказала о своем состоянии и выразила сожаление, что не сможет отметить 10-ую годовщину со дня свадьбы вместе со своим мужем:

В этом году я впервые не буду с мужем на годовщину нашей свадьбы в июле. Это тяжело, и это меня огорчает. Однако у нас с Альбером не было другого выбора кроме как следовать инструкциям медиком, хотя это чрезвычайно сложно. Он оказал мне самую большую поддержку. Мои ежедневные разговоры с Альбером и детьми очень помогают мне поддерживать хорошее настроение, но мне не хватает их. Было невероятно, когда моя семья навестила меня в Южной Африке, я была счастлива видеть их. Не могу дождаться встречи с ними, – цитирует ее слова британский HELLO!.

Последний раз княжеское семейство выходило на публику в полном составе в январе этого года по случаю главного национального праздника Монако – Дня святой Девоты. Сейчас же, по возвращении из ЮАР, князь Альбер вместе с детьми продолжает выходить на публику. 20 июня они посетили отборочный турнир Олимпийских игр по регби-7 на стадионе Louis II, а 23 июня приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Рождества Иоанна Предтечи, которые прошли в Княжеском дворце.

Князь Монако с сыном Жаком, 20 июня 2021 годаЖак и Габриэлла на трибуне, 20 июня 2021 годаКнязь Альбер со спортсменами, 20 июня 2021 года



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