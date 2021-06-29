Действующую цену на электроэнергию для украинцев Кабмин оставил прежней еще на месяц

В решении правительства указано, что ранее предусмотренный срок в 30 июня меняется на 31 июля.

“НВ Бизнес” считает это откладыванием повышения цены в связи с возложенными специальными обязательствами (ПСО).

“Интерфакс-Украина” отмечает, что продление ПСО Министерство энергетики Украины связывает с тем, что нужно дополнительное время для расчетов модели финансовой стабильности участников ПСО.

До этого глава ведомства Герман Галущенко анонсировал новую модель ПСО. В частности, предполагалось, что потребители менее чем 100 кВт/ч энергии будут платить меньше нынешних 1,68 грн/кВт-ч, а таких домохозяйств, по словам Галущенко, в стране около 40% среди бытовых потребителей.

Контекст:

На заседании 28 декабря 2020 года правительство Украины отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население оплачивает всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-час.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

1 февраля 2021 года правительство утвердило порядок предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в I квартале, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей.

Согласно отчету квартальному отчету Европейской комиссии, цена на электрическую энергию для бытовых потребителей в Украине в I квартале 2021 года остается в среднем в четыре – семь раз ниже, чем в странах Европы.

18 июня во время выступления в Верховной Раде министр Галущенко заявлял, что аномальное падение цен на электроэнергию в мае до уровня ниже себестоимости производства привело к хронической убыточности всех генерирующих компаний.

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