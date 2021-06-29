С начала года в Украине уничтожили более 31 тыс. взрывоопасных предметов

Как уточнили в МВД, в том числе сотрудники ГСЧС в этом году ликвидировали 206 авиационных бомб.

“Чаще всего такие опасные находки граждане выявляют во время отдыха в лесах, в ходе хозяйственных работ на территории собственных домохозяйств. А в летний период увеличивается также и количество обнаруженных боеприпасов в водоемах”, – отметили в ведомстве.

В частности, на минувшей неделе в разных регионах Украины пиротехники уничтожили ряд взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Среди них 152-мм артиллерийский снаряд, авиабомба ФАБ-50, артснаряды, 50-мм минометные мины и тому подобное.

Помимо этого, продолжаются работы по разминированию освобожденных от российских оккупантов территорий Донецкой и Луганской областей.

Контекст:

В 2020 году пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили более 70 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 2100 авиационных бомб.

По данным UNICEF Ukraine, в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины в результате взрыва боеприпасов с 2014 года было ранено около 150 детей и более 40 погибло.

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