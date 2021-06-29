 

В Эстонии испортили почти 70 тыс. доз вакцины, которую хотели пожертвовать другим странам

29.06.2021, 15:12, Новости дня
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Кроме вакцины COVID-19, в холодильнике хранили другие вакцины и другие лекарства, оценка годности которых еще продолжается. Управление здравоохранения начало расследование обстоятельств инцидента.

На данный момент установлено, что во время летней недели температура в двух холодных камерах поднялась до +15 градусов по Цельсию, хотя нормальная температура для хранения лекарств составляет от +2 до +8 по Цельсию.

17 июня правительство Эстонии решило передать 900 тыс. вакцин против коронавируса другим странам.

Премьер-министр страны Кая Каллас объяснила такое решение тем, что Эстония в свое время забронировала больше вакцин, чем надо жителям страны, поэтому было принято решение помочь другим странам. Она добавила, что Эстония дарит вакцины странам, где их нет или недостаточно.

Контекст:

По данным ourworldindata, в Эстонии состоянием на 29 июня хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили почти 42% населения страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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