 

НАПК направило в суд админпротоколы по четырем нардепам – среди них Кива и Климпущ-Цинцадзе

29.06.2021, 15:12, Новости дня
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Отмечается, что в отношении нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ильи Кивы и нардепа от “Слуги народа” Максима Гузенко” протоколы были составлены за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов.

Так, Нагаевский дважды обратился в Министерство внутренних дел с депутатским обращением по вопросу, который касался его личных интересов. Кива сделал то же самое, обратившись в Государственное бюро расследований.

По Максиму Гузенко от “Слуги народа” и Иванне Климпуш-Цинцадзе от “Европейской солидарности” протоколы составлены из-за получения слишком дорогих подарков.

Гузенко в 2020 году, говорится в сообщении агенства, получил в подарок целый комплекс услуг: проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное и транспортное обслуживание, страховку.

Климпуш-Цинцадзе во время пребывания в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины получила в подарок авиаперелет.

Контекст:

Статья 23 закона Украины “О предотвращении коррупции” запрещает чиновникам принимать подарки, стоимость которых превышает один прожиточный минимум – сейчас это 2 270 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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