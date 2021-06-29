 

На российские дороги выделят 30 миллиардов рублей

29.06.2021, 15:04, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 30 миллиардов рублей на автомобильные дороги. Об этом он рассказал на заседании правительства.

Мишустин отметил, что деньги пойдут на ремонт не менее двух тысяч километров дорог в 84 регионах России. Он добавил, что с предложением выделить такие средства выступил президент России Владимир Путин и напомнил, что ранее на ремонт и обслуживание трасс было выделено 100 миллиардов рублей, сообщает RT.



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