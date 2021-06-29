 

Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

29.06.2021, 15:04, Разное
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За минувшие сутки в Московской области было выявлено 2453 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусом.

Наиболее напряжённая ситуация зафиксирована в Раменском округе, где заболели 246 человек. На втором месте антирейтинга находится Одинцовский округ с 171 заражённым. За ним следует Сергиево-Посадский округ: там инфекцию подхватили 157 жителей. В число худших также попали Красногорск, Мытищи, Люберцы и Химки, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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