Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 2453 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусом.

Наиболее напряжённая ситуация зафиксирована в Раменском округе, где заболели 246 человек. На втором месте антирейтинга находится Одинцовский округ с 171 заражённым. За ним следует Сергиево-Посадский округ: там инфекцию подхватили 157 жителей. В число худших также попали Красногорск, Мытищи, Люберцы и Химки, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.