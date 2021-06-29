Мнение: Дети, не учитесь математике! Это – расистский школьный предмет и орудие угнетения чорных.

Педагоги по всей широкой Америце выступили с осуждением программы

"Избавление от расизма в математике". Она призывает учителей не заставлять учеников находить правильные ответы на математические задачи, поскольку это способствует

утверждению превосходства белой расы.

В центре программы – пособие для учителей под названием "Путь к справедливому преподаванию математики", в котором утверждается, что американская система образования – даже преподавание математики – укрепляет доминирующие структуры власти белых колонизаторов.

Оценки, просьбы показать свою работу, требование участия в работе класса и даже подталкивание к получению правильного ответа – все представлено в этом замечательном пособии как вредное для угнетённых меньшинств.



Рабочая тетрадь по расхуариванию расизма в теореме Пифагора была создана правозащитной группой The Education Trust-West из Окленда (Калифорния) в рамках инициативы "Борьба с расизмом в преподавании математики". Инициатива финансируется за счет гранта в 1 миллион долларов от Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

По данным сайта новостей образования The 74 Million, на данный момент рабочая тетрадь используется школьными округами Джорджии, Огайо, Калифорнии и Орегона.

Это часть общенациональной инициативы по ознакомлению учащихся с теорией критической расы, которая учит, что расизм в отношении меньшинств присутствует в каждом аспекте жизни – даже в таком, казалось бы, простом и понятном, как математика.

Но многие критики этой рабочей тетради говорят, что она фактически усиливает негативные стереотипы и вбивает клинья между учениками по их расовому признаку.



Конечный посыл рабочей тетради ясен: чернокожие дети плохо справляются с математикой, так почему бы нам просто не избавить их от необходимости изучать ее", – сказал изданию The 74 Million Эрек Смит, профессор риторики и композиции в Йоркском колледже Пенсильвании и соучредитель организации Free Black Thought (фото).

Критики рабочей тетради говорят, что она противоречит цели борьбы с расизмом, удваивая вредные стереотипы об успеваемости чернокожих детей по математике (фото из файла)Несмотря на то, что пособие используется в школах Калифорнии, члены совета штата недавно проголосовали против его использования при пересмотре учебной программы штата по математике. И хотя издание The 74 Million сообщило, что в школах Джорджии она используется, совет по образованию штата недавно принял резолюцию, запрещающую преподавание критической расовой теории в школах штата. Сторонники критической расовой теории говорят, что она помогает осветить препятствия, с которыми сталкиваются люди BIPOC (чернокожие, коренные и цветные) во всех сферах жизни, в том числе и в классе, о чем их белые коллеги не задумываются.

Рейчел Руффало (фото), директор по взаимодействию с педагогами в The Education Trust-West, защищала рабочую тетрадь как использующую математику в качестве средства борьбы с расизмомНо критики утверждают, что она способствует раздраю и с раннего возраста учит детей тому, что они либо жертвы, либо угнетатели.Джорджия присоединилась к Флориде, Теннесси, Оклахоме, Монтане и Айдахо, запретившим преподавание этой теории. Еще 10 штатов обсуждают запрет, включая Техас, Аризону, Айову, Миссури, Род-Айленд, Нью-Гэмпшир, Западную Вирджинию, Сан-Дакоту, Северную Каролину и Луизиану.Между тем, в феврале Департамент образования штата Орегон провел семинар по антирасизму в образовании, на котором была представлена спорная тетрадь по математике.Концепция объективности математики однозначно ложна", – говорится в пособии. Утверждение идеи о том, что всегда есть правильные и неправильные ответы, увековечивает "объективность". 'Вместо этого пособие призывает учителей иметь более одного ответа на математические задачи, воздерживаться от обращения к ученикам с просьбой решить задачи для класса, связывать математику с опытом учащихся из числа меньшинств и приводить примеры использования математики политическими революционерами.

Исток.

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