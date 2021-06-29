Мнение: «Тукта, паровоз…», пенсии и выборы…

«Тукта, паравоз…» – это перевод на татарский первой строчки знаменитой песенки «Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза…». Вспомнилась эта песня, когда узнал, кого тащит в Госдуму «паровоз» партии «Единая Россия» в Татарстане.

Придут избиратели на участки, проголосуют за президента республики Рустама Минниханова, а депутатами Госдумы от Татарстана станут бывший глава пенсионного фонда РФ Максим Топилин, и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

И есть в этом что-то подленькое. Получается, что велика Россия, но не от кого пристроить Топилина и Ямпольскую в депутаты, кроме как от Татарстана? Это потому что в других регионах народ поумнее? Тут же припомнят, что тот же Топилин был идеологом пенсионной реформы, именно он проделал колоссальную работу, чтобы россияне работали до 65 лет, а до 65 лет и думать не думали о пенсии…

РБК пишет, что Минниханов пытался отказаться от чести включить Топилина в региональный список, опасаясь, что «такая малопопулярная фигура может потянуть результаты партии вниз. «Это антирейтинговая фигура в связи с пенсионной реформой. Поэтому, чтобы провести его в Госдуму, нужен был регион, где партия гарантированно много наберет. А это Татарстан» (отсюда).

Но что сделано, то сделано, Топилина омандатит Татарстан. Правда, жители республики, скорей всего, его даже и не увидят и не услышат… Не будет же Топилин ходить на встречи с избирателями и рассказывать, как он добился повышения пенсионного возраста. Но не для всех…

Вот мне и вспомнилась песня «Тукта, паравоз…».

Рис. отсюда и отсюда

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