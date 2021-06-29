Бергамот для кабинета, роза для алькова, лаванда для спальни: “ароматическое зонирование” пространства

Все знают о том, что зонирование пространства при помощи света или перегородок является очень удачным решением всех практических проблем. Однако мало кто знает о том, что такое же зонирование, но только ароматическое, может не только улучшить вам настроение, но и добавить в вашу жизнь больше счастья.

Повышение спроса

После того как люди надолго остались изолированными во время пандемии, повысился спрос на ароматические свечи и масла. В это же время упали продажи парфюмерии. Все дело в том, что люди оставались дома и хотели чувствовать себя максимально комфортно. Разбрызгивать духи – это не очень привлекательная затея. Хочется попробовать чего-то более натурального, приятного, ненавязчивого. К тому же у некоторых людей наблюдается аллергия на парфюмерные запахи. Однако таковая отсутствует на природные компоненты (например, редко кто может пожаловаться на аллергию от чая с бергамотом).

Парфюмерные зоны

Нейробиолог Джулия Джонс сообщила о том, что обоняние человека обогащает его жизнь при помощи дополнительной информации. То есть люди запоминают запахи и могут их вспомнить через многие годы и даже десятилетия. Причем вспомнить можно все до мелочей, хотя источником будет всего лишь запах. Кроме того, в некоторых помещениях мы ощущаем один аромат, который пробуждает нас к определенным эмоциям.

Например, ни для кого не будет открытием, что аппетит повышается при входе на кухню, а также если проходить мимо пекарни или места приготовления вкусной выпечки. По такому же принципу ученые сумели определить своеобразные «парфюмерные зоны», где присутствуют свои уникальные запахи, при этом каждый выполняет свою функцию.

Популярный бренд

Компания Dragon’s Den 34-летнего Дрю Коктона наладила производство ароматов для зонирования.

Продукцию сразу оценили Кейт Миддлтон, Пэрис Хилтон, а также множество других успешных людей. Дрю придумал оригинальные ароматы для каждой из комнат в помещении, в зависимости от ее функциональности. Бизнесмен обратил внимание на то, как запахи влияют на эмоции людей, на своем личном опыте. Он признался, что приятные ароматы гарантированно поднимают настроение, а также делают человека более активным, продуктивным, спокойным и пр.

Именно поэтому было принято решение придумать оригинальные способы для того, чтобы в нынешних условиях позаботиться о своем благополучии. Кроме того, использование продукции может регулировать наше самочувствие и настроение, как в определенных зонах, так и в определенное время.

Влияние ароматов на мозг человека

Нос непосредственно находится под мозгом. В нем есть сенсорные клетки, которые отвечают за определенную информацию и действия. При вдыхании молекул конкретного аромата происходит соединение сенсорных клеток и возникает электрохимическая реакция. Данный процесс позволяет нам ассоциировать запахи с определенными действиями и запоминать связанную с ними информацию. Именно это и взято за основу при производстве продукции для ароматического зонирования пространства.

Для мотивации

Мотивирующими являются запах бергамота, цитрусовых и мяты. Например, вдыхая ароматы цитрусовых и бергамота, вы сможете стать более сфокусированным, сконцентрированным, энергичным и продуктивным. Достаточно просто выпить чай или сделать так, чтобы эти запахи присутствовали у вас ранним утром. Вы обязательно быстро проснетесь, приведете себя в порядок и приметесь за работу. Аромат мяты настолько бодрит, что даже способен заменить чашку кофе. Принято считать, что мята успокаивает, однако это происходит только вечером, перед сном. Утром она действует бодряще и может использоваться как напиток (не только аромат) для бодрости.

Цветок любви

Розу всегда считали цветком любви, поэтому ее предпочитали дарить самым любимым и желанным людям. Очаровательный нежный запах этого цветка никого не оставит равнодушным, поэтому его даже сравнивают с афродизиаком. Если у вас есть партнер, с которым вы проводите романтические встречи и свидания, обязательно позаботьтесь об аромате розы в помещении. Запаха хватит и от подаренного букета, а если такой возможности нет, то существует много способов заполнить помещение этим волшебным ароматом (например, при помощи ароматической свечи или установленной аромалампы).

Запах счастья

Если вы хотите ощутить запах счастья, можете также использовать аромат розы. Этот цветок отождествляется с любовью. А что еще может больше осчастливить человека?

Еще один запах, который сделает вас счастливым, – это кокос. Нежный и тонкий, он поднимает настроение, навевает приятные воспоминания и вызывает положительные эмоции. Есть множество способов повысить себе настроение и вернуться туда, где вы были счастливы (или создать такую атмосферу дома).

Среди снежной и холодной зимы достаньте солнцезащитный крем или случайно не постиранное парео с запахом моря. Вы мысленно вернетесь к берегам, где весело отдыхали и чувствовали себя просто великолепно. А среди знойного лета зажгите новогодние свечи или очистите мандарин, и возвращение в праздник Нового года вам обеспечено.

Избавление от стресса

Запах лимона известен как успокаивающий аромат уже сотни лет. Если вы хотите чувствовать себя спокойно и уверенно, обязательно воспользуйтесь этой информацией. Используйте аромалампу, натуральные корочки (правда, они будут пахнуть не очень долго), а также очищающие средства с запахом лимона. Вы будете вдыхать эти ароматы, которые ассоциируются с чистотой (а ведь так оно и будет, если вся сантехника будет пахнуть лимоном), и никакой стресс не сможет вас одолеть.

Приятный сон

Прекрасный нежный цветок лаванды известен людям еще с древних веков. А все потому, что его запах обладает успокаивающим действием. Достаточно положить мешочек с лавандой под подушку или рядом с кроватью, и с засыпанием у вас не будет никаких проблем.

Подобным эффектом также обладает цветок жасмина. Если вам посчастливилось жить в частном доме, рядом с которым растет куст жасмина, то обязательно открывайте двери или окна.

Пусть нежный аромат проникает в вашу спальню (и вообще в ваше жилище). Вы будете себя чувствовать спокойно, уверенно, а также ночью рассматривать цветные сны.