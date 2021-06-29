Бывший женился, в космос не пустили: как Светлана Ходченкова справляется с проблемами в личной жизни и карьере

В жизни популярной российской актрисы Светланы Ходченковой в последнее время произошло немало тяжелых потрясений. Несмотря на это, актриса, которую все считают настоящей светской львицей, не демонстрирует никаких эмоций на публике, оставаясь, как всегда, спокойной и уравновешенной.

Девочка из провинции

Для российского кинематографа Ходченкова — человек уникальный. И дело здесь не только в красоте и таланте. Светлана, в отличие от многих других актеров нашего времени, никогда не стремилась быть лучшей во всем. Она, по мнению ее поклонников, на самом деле является лучшей. Первые места в рейтингах и награды за сыгранные роли Ходченкова получает регулярно.

Между тем в детстве Светлана никогда не думала, что станет актрисой и будет блистать на экране. Родилась Ходченкова в бедной семье в Подмосковье. Мама воспитывала ее одна.

Уже в школе Света обладала стройной фигурой, имела рост 180 см и гордилась своей красивой косой до пояса. Решив стать моделью, Ходченкова заполнила анкету в агентстве и сразу же была приглашена на курсы. Трудиться на подиуме и зарабатывать хорошие деньги Светлана начала в возрасте 16 лет.

В кино актриса в последующем попала совершенно случайно. Однажды на кастинге она приписала себе обучение в Щукинском училище. А потом подумала, почему бы действительно не поступить в этот вуз.

Карьера в кино

Еще обучаясь на первом курсе училища, Светлана сыграла роль пышнотелой сельской девушки Веры в картине «Благословите женщину». Тогда Ходченкова весила на 20 кг больше, чем сейчас.

Ходченкова до и после похудения

Похудела Светлана буквально за несколько месяцев, когда ей предложили роль балерины. С тех пор фигура звезды не менялась, и Ходченкова неизменно восхищает поклонников своими точеными формами.

Съемки на МКС: неудача в кастинге

Ролей в кино на настоящий момент Светлана сыграла уже огромное количество. Складывается впечатление, что она является желанной гостьей на любой съемочной площадке, в фильме любого режиссера.

Но иногда в кастинге Светлану все же может постигнуть неудача. Именно так, к примеру, случилось совсем недавно, когда Ходченкова решила пройти пробы на роль героини нового фильмы «Вызов», съемки эпизодов которого должны будут проходить в космосе – на МКС.

Желание сниматься в этом фильме выразили тысячи претенденток – как знаменитых актрис, так и обычных девушек. После прочтения «Письма Татьяны», что было условием, поставленным режиссером, осталось 20 претенденток, в число которых входила и Светлана.

Однако в конечном итоге роль Ходченкова не получила. И дело здесь не в недостатке таланта или неподходящей внешности актрисы. Лететь на МКС (полет состоится в сентябре этого года и продлится до октября) Светлане запретили врачи. Причиной стали гланды, которые могли воспалиться в невесомости, доставляя сильную боль, и аденоиды.

Роль в космосе исполнит молодая актриса с тем же типом внешности, что и Ходченкова, но не имеющая ЛОР-проблем, – Юлия Пересильд.

Ходченкова и актриса Юлия Пересильд, которую в конечном итоге выбрали для съемок в космосе. Различить актрис на фото бывает сложно

Яглыч и Петришин

Несмотря на неудачу в кастинге фильма «Вызов», карьеру Светланы Ходченковой сегодня можно назвать удачной. Актриса остается очаровательной и востребованной.

Однако о личной жизни Светланы того же самого, к сожалению, сказать нельзя. В длительных отношения Ходченкова состояла дважды. Первым ее мужем был популярный актер Владимир Яглыч. Однако с ним Светлане пришлось расстаться. Причиной стала необоснованная ревность Владимира.

Через некоторое время после расставания с Яглычем Ходченкова начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным.

Помолвка Ходченковой и Петришина

Молодые люди уже были помолвлены и собирались жениться. Однако буквально накануне свадьбы Светлана и Георгий расстались.

Ходченкова и Петришин

Что стало этому причиной, неизвестно. Некоторые фанаты считают, что дело в характере самой Светланы. Другие уверены, что Ходченкова ни при чем и Петришин сам стал причиной разрыва, так как был неверен актрисе.

Бывший женился

Не так давно Георгий Петришин, с которым Светлана Ходченкова прожила целых 8 лет, снова женился. В то время, когда актриса всеми силами старалась убедить режиссера и врачей в том, что может лететь в космос, ее бывший сыграл свадьбу с другой женщиной.

Новой женой бизнесмена стала модель Алеся Кафельникова. Известно, что на настоящий момент пара уже ждет ребенка.

Петришин и Кафельникова

Спорт и танцы

Какие бы потрясения ни происходили в жизни Ходченковой, выглядит она всегда, конечно, прямо-таки сногсшибательно. Как ей удалось когда-то достигнуть модельных параметров, Светлана никогда не скрывала.

Светлана регулярно занимается спортом

Разумеется, актриса соблюдает определенную диету. К примеру, она полностью исключила из рациона продукты с большим содержанием углеводов — картошку, макароны, выпечку.

Также Светлана активно занимается спортом и увлекается танцами на пилоне. В танцах на пилоне актриса на настоящий момент достигла огромных успехов. В своем аккаунте в “Инстаграме” Светлана нередко выкладывает фото с репетиций, восхищая подписчиков и фантов.