 

Мэру небольшого города в Зауралье выписали премию в 395 тысяч рублей

29.06.2021, 14:36, Разное
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Он отработал в должности 3 дня.

Мэр города Шадринска Курганской области Антон Мокан сразу после вступления в должность получит премию в 395 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на местного депутата.

На посту главы города Мокан пока проработал 3 дня. На пятилетний срок его избрали депутаты Шадринской думы.

«Бюджет Шадринска дефицитный, социальная сфера хронически недофинансируется. Простые горожане с трудом зарабатывают на продукты, чтобы прокормить свои семьи в пандемию. В этих условиях гордума собирается согласовать премию мэру в сумме 395 тысяч 500 рублей. Для меня это шок!» — прокомментировал ситуацию депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров.

Он также отметил, что губернатор региона Вадим Шумков выделяет деньги на материальное стимулирование чиновников. На местном уровне уже решается, как и в каком размере поощрять муниципальные команды. Администрация Шадринска в городском паблике во «ВКонтакте» подтвердила распоряжение губернатора о материальном стимулировании нового мэра.

Антон Мокан сменил на посту предшественника Виктора Ермишкина, который сейчас является потерпевшим по уголовному делу о нарушении тайны телефонных переговоров (ст. 138 УК). Ермишкин требует взыскать со сторонника политика Алексея Навального Алексея Шварца 1,75 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Шварц пояснил «Новой газете», что увольнение Ермишкина с поста мэра Шадринска связано с обнародованием записи телефонных переговоров, где обсуждаются фальсификации на выборах по поправкам к Конституции.

Источник: Новая газета



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