Экс-бойфренд Оливии Уайлд комик Джейсон Судейкис встречается с британской моделью

45-летний комик и телеведущий Джейсон Судейкис и 34-летняя актриса и модель Кили Хейзелл встречаются. В минувший понедельник издание The Sun опубликовало первое совместное фото пары во время прогулки по Нью-Йорку. Джейсон и Кили шли в обнимку, наслаждаясь погодой и друг другом. Слухи об их романе ходили в прессе с февраля этого года, однако тогда СМИ ссылались исключительно на анонимные источники.

Якобы Джейсон, который в 2020-м разошелся с актрисой Оливией Уайлд, нашел свое счастье в объятиях Кили. Инсайдеры утверждали, что актеры, знакомые со времен съемок в комедии “Несносные боссы-2” (то есть 2014 года), всегда нравились друг другу, но сблизились только недавно.

Джейсон всегда находил Кили невероятно привлекательной и говорил своим друзьям, что влюблен в нее с того момента, когда она впервые появилась на страницах газет, – цитировало издание The Sun слова приятеля из близкого круга Судейкиса. Еще зимой поговаривали, что Кили поддержала Джейсона, когда тот переживал расставание с Оливией Уайлд:

Когда Джейсон узнал о романе Оливии и Гарри Стайлса, Кили была одной из тех, к кому он первым обратился. В то время он по понятным причинам был опустошен, а Кили его поддерживала. Он пригласил ее присоединиться к их ужину с друзьями в Лос-Анджелесе. Весь вечер они кокетничали и шутили. С того момента они и начали встречаться, – говорили в окружении комика.

Кили Хейзелл

Напомним, что Джейсон Судейкис и Оливия Уайлд начали встречаться в 2011-м, а в ноябре 2020-го стало известно об их разрыве. People со ссылкой на источники из окружения звезд сообщил, что это произошло еще в начале 2020 года, и актеры решили остаться друзьями. Эту информацию подтвердил и инсайдер Entertainment Tonight, отметив, что в их разрыве “нет драмы”.

Оливия и Джейсон были вместе девять лет, семь из которых – помолвлены. До алтаря они так и не дошли, однако в одном из интервью Оливия рассказывала: лишь встретив Джейсона, она поняла, что созрела для материнства. Сын пары – Отис Александр – появился на свет в апреле 2014 года, а в 2016-м у них родилась дочь Дейзи.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис с детьми

В начале января стало известно, что Оливия Уайлд начала встречаться с экс-солистом One Direction, а ныне сольным исполнителем и актером Гарри Стайлсом.

Гарри Стайлс и Оливия Уайлд на съемках “Не волнуйся, солнышко”