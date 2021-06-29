МИД Чехии разъяснил право посольства РФ на территорию в Праге

Посольство РФ в Праге законно использует территорию в соответствии с постановлением чехословацкого правительства от 1970 года, в связи с этим требования пражских властей освободить полгектара площади не имеют юридических оснований, следует из письма МИД Чехии.

Документ направлен главе муниципалитета района Прага-7 Яну Чижинскому.

«В 1972 году Управление обслуживания дипломатического корпуса [МИД Чехословакии] на договорной основе перевело участок в вечное бесплатное пользование тогдашнего советского посольства [в Чехословакии]. Это произошло на основе постановления правительства ЧССР [Чехословацкой социалистической республики] от 17 сентября 1970 года», – подчеркивается в письме, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mladа fronta DNES.

Отмечается, что участок является чешской собственностью, при этом Россия, являющаяся правопреемницей СССР, вправе использовать его для размещения своего дипломатического представительства.

В чешском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что выполнение требования муниципальных властей привело бы к нарушению международного права.

В апреле пражские муниципальные власти потребовали от посольства РФ освободить полгектара от общей площади, которую занимает диппредставительство. Это касается территории, которая до 1968 года входила в состав примыкающего к ней парка Стромовка.

Ранее чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.