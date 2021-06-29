 

В Москве ответили на обвинения Польши в кибератаках

29.06.2021, 14:24, Новости дня
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Заявления премьер-министра Польши о якобы кибератаках с территории РФ ничем не подкреплены, заявили в российском МИД.

«Ничем не подкрепленные обвинения в адрес России, в данном случае в якобы «крупномасштабной кибератаке на польских политиков с целью дестабилизации страны», увы, в самой Варшаве воспринимаются как нечто само собой разумеющееся», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что российские дипломаты считают «нецелесообразным спекулировать на версиях и трактовках того, кому выгодно сделанное Ярославом Качиньским подобное заявление в канун саммита Евросоюза в Брюсселе 24-25 июня этого года. Там, как напомнил представитель МИД, обсудили предложенную 16 июня Еврокомиссией новую стратегию ЕС по России, названную «Отпор, сдерживание, вовлечение».

Также дипломат предположил, что выпады связаны с запланированным на начало июля конгрессом правящей партии.

МИД призвал Польшу выполнять решения, принятые на площадках ООН по международной информационной безопасности (в докладах Группы правительственных экспертов, Рабочей группы открытого состава), о необходимости обоснования любых обвинений в организации противоправных действий в киберпространстве.

Ранее в Польше заявили о кибератаке против польских политиков и чиновников. Об этом заявлял и глава правящей партии республики «Право и справедливость», вице-премьер, курирующий силовой блок, Ярослав Качиньский.

При этом польская газета Wyborcza, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что масштабной операции не было: материалы из почтового ящика главы канцелярии премьер-министра оказались скомпрометированы не из-за взлома.



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