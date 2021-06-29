В РСТ прокомментировали данные о нежелании россиян вакцинироваться ради поездки на курорт

Низкое стремление россиян к вакцинации против коронавирусной инфекции вряд ли связано с мерами, принятыми на Кубани, Рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя результаты опроса сервиса SuperJob.

Сервис поиска работы SuperJob провел опрос, согласно которому выяснил, что ради отпуска на курортах Краснодарского края сделать прививку против коронавирусной инфекции готовы только 3 % россиян. В мае отправиться за границу, предварительно пройдя для этого вакцинацию, собирались 20 % граждан.

«Этот опрос абсолютно нерепрезентативный, потому что на сегодня внутри страны, вне зависимости от предпочтения о вакцинации, едут 90 %, а за границу только 10 %. Да, хотели бы поехать больше, но сейчас такая ситуация. В обычное время это цифры 70 на 30. То есть все равно абсолютное большинство не имеют загранпаспортов и путешествуют внутри страны», – говорит Барзыкин.

Он уточняет, что из 90 % только 9–10 предпочитают курорты Краснодарского края. Кроме того, он подчеркнул, что не стал бы связывать низкое стремление к вакцинации россиян с мерами, принятыми на Кубани, поскольку треть граждан – это уже не так уж и мало.

«Что касается выезда, то абсолютное большинство (70 %) выезжают в Турцию. Это было в прошлом году и повторяется в этом. Понемногу популяризируется Греция, но там визы нужны, Арабские эмираты (ОАЭ), но там жарко уже, Хорватией и Болгарией интересуются, но они только-только открываются. Но все они по объему не сравнимы с Турцией», – говорит эксперт.

На внутреннем же рынке те же 70 % предпочитают черноморское побережье, продолжает собеседник (Крым, Краснодарский край). При этом он отмечает, что даже в доковидные времена один город Сочи принимал столько же туристов, сколько и вся Турция вместе взятая – 6,5–6,8 млн человек. В целом Краснодарский край, как правило, принимает более 16 млн туристов, более 6 млн приходятся на Крым. То есть объемы приема на внутреннем рынке и в сезон, и в целом в год, в разы больше, чем на выездном. «Ну а сейчас, когда есть серьезные ограничения, эта диспропорция увеличилась, опять же, в пользу внутреннего рынка», – заключил Барзыкин.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) сообщили, что из-за введенных ограничений по коронавирусу для туристов потери Краснодарского края в июле могут составить 20-25% от прогнозируемого турпотока, поскольку многие туристы попросту не готовы платить за ПЦР-тесты. В августе от поездки, по мнению туроператоров, могут отказаться до 80 % граждан.