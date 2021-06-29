У жителя Тюмени развился некроз кожи лица после косметологической процедуры



1

минута

В Тюменскую областную больницу №2 обратился пациент с отеком лица и гнойничковыми высыпаниями, сообщили в пресс-службе медучреждения. Оказалось, что мужчина хотел избавиться от мимических морщин на лбу, и косметолог предложила ему инъекционное введение филлеров с гиалуроновой кислотой. Однако после уколов у него начался ишемический некроз кожи лица — омертвение тканей. Кроме того, у пациента было выявлено присоединение вторичной инфекции, из-за чего появились высыпания.

По словам челюстно-лицевого хирурга Анны Утукиной, введение синтетических наполнителей под кожу может вызвать сдавливание сосудов, что и произошло в данном случае. Это вызывает серьезное нарушение кровообращения и приводит к некрозу клеток. Как правило, подобные осложнения видны сразу после инъекции, и если это произошло, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

С помощью разреза под участком некроза врачи вывели остатки филлера, избавив сосуд от сдавливания и сохранив кожу вокруг пораженного участка. Дальнейшее лечение антибиотиками позволило уменьшить размер дефекта до сантиметра в диаметре, которое можно будет устранить с помощью лазерной шлифовки.

Ранее врачи из Ирландии описали еще более тяжелый клинический случай, связанный с введением филлеров: у 29-летней развился тяжелый сепсис спустя год после процедуры увеличения ягодиц с помощью синтетического наполнителя.

Медики диагностировали у пациентки целлюлит — острое разлитое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки, которое развивается из-за попадания микроорганизмов в поврежденные ткани. Хирурги провели дренаж абсцесса, после чего удалили оба филлера вместе с некротической тканью, объем которой составлял 500 граммов. У пациентки развился сепсис, состояние пациентки улучшилось после курса антибиотиков.