 

У жителя Тюмени развился некроз кожи лица после косметологической процедуры

29.06.2021, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В Тюменскую областную больницу №2 обратился пациент с отеком лица и гнойничковыми высыпаниями, сообщили в пресс-службе медучреждения. Оказалось, что мужчина хотел избавиться от мимических морщин на лбу, и косметолог предложила ему инъекционное введение филлеров с гиалуроновой кислотой. Однако после уколов у него начался ишемический некроз кожи лица — омертвение тканей. Кроме того, у пациента было выявлено присоединение вторичной инфекции, из-за чего появились высыпания.

По словам челюстно-лицевого хирурга Анны Утукиной, введение синтетических наполнителей под кожу может вызвать сдавливание сосудов, что и произошло в данном случае. Это вызывает серьезное нарушение кровообращения и приводит к некрозу клеток. Как правило, подобные осложнения видны сразу после инъекции, и если это произошло, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

С помощью разреза под участком некроза врачи вывели остатки филлера, избавив сосуд от сдавливания и сохранив кожу вокруг пораженного участка. Дальнейшее лечение антибиотиками позволило уменьшить размер дефекта до сантиметра в диаметре, которое можно будет устранить с помощью лазерной шлифовки.

Ранее врачи из Ирландии описали еще более тяжелый клинический случай, связанный с введением филлеров: у 29-летней развился тяжелый сепсис спустя год после процедуры увеличения ягодиц с помощью синтетического наполнителя.

Медики диагностировали у пациентки целлюлит — острое разлитое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки, которое развивается из-за попадания микроорганизмов в поврежденные ткани. Хирурги провели дренаж абсцесса, после чего удалили оба филлера вместе с некротической тканью, объем которой составлял 500 граммов. У пациентки развился сепсис, состояние пациентки улучшилось после курса антибиотиков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Головная боль: Журналист Кирилл Вышинский об отношении заключенных к Алексею Навальному

30.07 / Личное: Нашинковал жену

27.05 / «Наши самолёты будут летать в мезосфере»: Лукашенко ответил на западные санкции

18.07 / Я/мы Дальний Восток

11.05 / Мнение: Утечка миллионеров, большинство россиян за капитализм и почему без капитала нельзя

28.11 / Мнение: Протесты в Париже 28.11.2020

22.04 / Мнение: Чехия снова высылает российских дипломатов

08.04 / В Китае сразу три семьи заразились коронавирусом из-за плохой вентиляции в ресторане

07.07 / Мнение: Овечий взгляд

08.07 / Ирина Пегова высказалась об одиночестве: Я счастлива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика