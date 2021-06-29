“Только победа”, “Украина, вперед”. Семьи украинских футболистов записали ролики в поддержку национальной сборной на Евро 2020
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Супруга капитана национальной сборной, вратаря донецкого “Шахтера” Андрея Пятова Юлия Пятова 29 июня разместила в Instagram видео, участие в котором приняли жены и дети Сергея Кривцова, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука.
“Мы все разные, с разными вкусовыми предпочтениями и жизненными понятиями, с разными взглядами на разные ситуации, с разным семейным составом и разным темпом жизни, но мы дружим, мы объединены единой целью – только победа”, – подписала ролик Пятова.
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Супруга Степаненко Марагрита также разместила в Instagram видео, на котором запечатлена вместе с тремя сыновьями во время
“Украина, вперед! Верим в наших ребят. Мы готовы, настрой боевой”, – подписала она мотивационный ролик.
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Контекст:
В случае победы во время поединка со Швецией украинская сборная в четвертьфинале турнира сыграет с победителем противостояния Англия – Германия.
В плей-офф чемпионата Европы сборная Украины вышла впервые.
21 июня во время матча Украины с Австрией избранницы украинских футболистов произвели на стадионе в Бухаресте фурор.
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