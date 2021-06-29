“Возможно, поменяем состав политсовета”. Корниенко рассказал, когда может пройти съезд “Слуги народа”

“Съезд, возможно, будет вместе с этим форумом, параллельно, то есть на площадке форума. Мы хотим сделать этот форум мульти-площадкой. Конечно, будет локация, где все соберутся послушать президента, руководителей партии, а потом будут другие “потоки”, одним из которых может и быть, собственно, и съезд партии”, – сказал он.

По его словам, съезд может утвердить в том числе кадровые решения.

“Возможно, мы поменяем состав политического совета, как-то его “догрузим”, а по другим позициям у нас нет необходимости что-то сейчас менять”, – объяснил Корниенко.

Агентство отмечает, что глава партии “Слуга народа” указывал как время возможного проведения форума октябрь или начало ноября.

Контекст:

“Слуга народа” является в Украине правящей партией и поддерживается президентом. В Верховной Раде у нардепов этой политсилы – монобольшинство.

24 июня Центр Разумкова опубликовал результаты опроса, согласно которым партия “Слуга народа” набрала бы наибольшее число голосов избирателей (28,1%), если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье.

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