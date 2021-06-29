 

“Обманул десятки пенсионеров и родителей больных детей”. В Днепре задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол

29.06.2021, 14:16, Новости дня
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По данным спецслужбы, 32-летний иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за мошенничество в особо крупных размерах. Злоумышленник использовал поддельные документы гражданина Украины и постоянно менял места жительства.

Согласно информации СБУ, в течение 2013–2015 годов мужчина обманул почти на $1 млн десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, собиравших деньги на лечение. В апреле 2016 года молдавское правосудие признало его виновным и приговорило к 15 годам лишения свободы.

Оперативники задержали международного преступника рядом с местом его временного проживания в Днепре.

“Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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