 

Южанина о законопроекте №5600: Повышение ставок налогов отразится буквально на всех сферах экономики

29.06.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Повышение ставок налогов отразится буквально на всех сферах экономики и на всех товарах и услугах, которыми пользуются граждане в Украине. На всех. Поэтому инфляция абсолютно точно вырастет, покупательная способность населения точно значительно уменьшится, – заявила политик. – Некоторые отрасли посчитали, сколько они должны будут высвободить рабочих, потому что они не смогут действовать в таких неконкурентных условиях, которые создает сама Украина для наших игроков на внешнем рынке. Если наши предприятия не будут конкурентоспособными, то они вынуждены будут сокращать, а это сотни тысяч людей, которые могут остаться без рабочих мест”.

В случае принятия законопроекта и вступления его в силу на рынке недвижимости произойдет коллапс, убеждена Южанина.

“Я очень не хотела бы, чтобы те инвесторы украинские граждане, а это как раз, в том числе и прежде всего средний класс, который вложил деньги и ожидает достройку жилья или намеревался построить жилье. Они сейчас не смогут этого сделать, потому что в основном все инвесторы, которые в этой сфере существуют, уйдут с рынка в Украине. И дай бог, чтобы не были созданы такие же проблемы, как “Элита центр” или “Укрбуд”, – подчеркнула народный депутат.

Контекст:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.

Если Рада примет инициированные Кабмином в законопроекте №5600 изменения в налоговое законодательство, это приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.

17 июня два внефракционных нардепа подали в Раду альтернативный законопроект, его детально анализировало издание “Главком”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.11 / Не продаст, так разболтает — эксперты по нацбезопасности рассказали, почему Трампу нельзя доверять гостайны

26.08 / Украинские депутаты хотят вернуть беби-боксы вместо денег

25.06 / “Навіщо тобі ці безсонні ночі?” Кличко в стихах ответил блогеру, записавшему ироничную песню о катающемся на велосипеде мэре

29.07 / Эксперт объяснил вывод войск США из Германии в Италию и Бельгию, а не Польшу

31.12 / В Одессе автомобиль выехал на открытую площадку McDonald’s, пострадали два человека

22.05 / Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

05.08 / На границе с Казахстаном задержали устроивших столкновение с правоохранителями мигрантов

12.02 / США обвинили Китай в «хищническом поведении»

27.02 / Леди Гаге вернули похищенных бульдогов. Певица обещала за их возвращение $500 тыс.

30.06 / Официально: OnePlus запустит линейку бюджетных смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика