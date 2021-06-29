Южанина о законопроекте №5600: Повышение ставок налогов отразится буквально на всех сферах экономики

“Повышение ставок налогов отразится буквально на всех сферах экономики и на всех товарах и услугах, которыми пользуются граждане в Украине. На всех. Поэтому инфляция абсолютно точно вырастет, покупательная способность населения точно значительно уменьшится, – заявила политик. – Некоторые отрасли посчитали, сколько они должны будут высвободить рабочих, потому что они не смогут действовать в таких неконкурентных условиях, которые создает сама Украина для наших игроков на внешнем рынке. Если наши предприятия не будут конкурентоспособными, то они вынуждены будут сокращать, а это сотни тысяч людей, которые могут остаться без рабочих мест”.

В случае принятия законопроекта и вступления его в силу на рынке недвижимости произойдет коллапс, убеждена Южанина.

“Я очень не хотела бы, чтобы те инвесторы украинские граждане, а это как раз, в том числе и прежде всего средний класс, который вложил деньги и ожидает достройку жилья или намеревался построить жилье. Они сейчас не смогут этого сделать, потому что в основном все инвесторы, которые в этой сфере существуют, уйдут с рынка в Украине. И дай бог, чтобы не были созданы такие же проблемы, как “Элита центр” или “Укрбуд”, – подчеркнула народный депутат.

Контекст:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.

Если Рада примет инициированные Кабмином в законопроекте №5600 изменения в налоговое законодательство, это приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.

17 июня два внефракционных нардепа подали в Раду альтернативный законопроект, его детально анализировало издание “Главком”.

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