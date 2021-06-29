 

“Что в голове у человека?” Жена Джеджулы сообщила, что он заявил в полицию о ее пропаже с четырехмесячной дочерью

29.06.2021, 14:16, Новости дня
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По словам жены ведущего, о том, что ее объявили в розыск, она узнала от полиции. При этом сам ведущий не пытался с ней созвониться.

“Полиция, конечно, посмеялась. Мне вот интересно, что живет в голове у этого человека?” – написала Леус.

Джеджула заявление супруги не комментирует.

Скриншот: yla__yla / Instagram
Контекст:

Леус и Джеджула поженились в 2017 году. В конце 2020-го супруга ведущего сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь.

В Instagram Stories Леус сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.

Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги “изменившимся гормональным фоном” и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.

Накануне родов Леус сообщила, что хочет развестись с Джеджулой, но вернется к этому вопросу после того, как родит дочь.

2 апреля Джеджула сообщил, что в связи с обстоятельствами временно вынужден отказаться от секса.

26 июня жена ведущего заявила, что заразилась коронавирусом, и обвинила мужа в том, что он скрывал от нее факт заражения его отца, который проживал вместе с ними, а после был госпитализирован.

Ранее ведущий состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос. У них есть сын Даниэль (2008). У Леус – взрослая дочь Ангелина от предыдущих отношений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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