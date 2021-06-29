В Кремле признали невозможность вакцинации 60% населения в нужный срок

Вакцинировать 60% россиян к осени, как того требовал Минздрав России, не удастся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что число желающих сделать прививку стало увеличиваться лишь на этой неделе, а прежде динамика вакцинации была очень низкой, передаёт RT.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию для ряда людей, в основном – для работников сферы торговли, услуг и транспорта.