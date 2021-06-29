 

В Кремле признали невозможность вакцинации 60% населения в нужный срок

29.06.2021, 14:08, Разное
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Вакцинировать 60% россиян к осени, как того требовал Минздрав России, не удастся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что число желающих сделать прививку стало увеличиваться лишь на этой неделе, а прежде динамика вакцинации была очень низкой, передаёт RT.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию для ряда людей, в основном – для работников сферы торговли, услуг и транспорта.



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