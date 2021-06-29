 

Новые санкции ЕС толкают Белоруссию в объятия России – политолог Иоффе

29.06.2021, 14:08, Разное
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Профессор Рэдфордского университета в США Григорий Иоффе отметил, что западные политики не до конца осознают последствия введенных ограничений. В Евросоюзе называют антибелорусские санкции серьезным скачком, хотя на деле они абсолютно контрпродуктивны, заявил эксперт.

Иоффе пояснил, что своими ограничениями европейцы хотели показать, как им важно продвигать демократию, но в результате они стали жертвами “собственной идеологизированности”. Новые санкции ЕС “толкают Белоруссию в объятия России”, подчеркнул профессор американского университета.

Специалист добавил, что когда западные политики поймут, что они натворили, то будет уже поздно. По мнению Иоффе, чтобы сгладить свой провал, представители Евросоюза переведут внимание на другую тему и в итоге “останутся защитниками демократических ценностей”, передает Lenta.ru.

На прошлой неделе был одобрен новый пакет санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц республики. Ограничения коснулись экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений. Кроме того, была запрещена передача продукции военного назначения для властей страны.

Санкции стали жестким ответом Евросоюза на серьезные нарушения прав человека в Белоруссии, репрессии в отношении оппозиционеров и журналистов и посадку пассажирского самолета Ryanair в Минске и последовавшее за ней задержание бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.



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