 

Мнение: Почему я не верю в хорошую жизнь многодетных.

29.06.2021, 14:04, Разное
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По радио передавали интервью с многодетной семьёй (восемь человек) и они рассказаывали, как хорошо живут и у них всего на всех хватает. И я вспомнил, как одна бизнес-леди, мать четырёх детей, тоже рассказывала, как у неё дети хорошо живут. А потом у её младшего ребёнка спросили, какое у него желание, и он ответил: “Курицы вдоволь хоть раз поесть”. Ойц, и вот это называется “хорошая жизнь”? А какая же тогда, антшульдикт мир, плохая? И, уж если у БИЗНЕС-ЛЕДИ, у которой только четыре ребёнка, они о какой-то вшивой курице мечтают, то точно не поверю, будто в семье, где целых восемь детей, их дети якобы живут хорошо и всем обеспечены. И теперь вообще не верю ни одной многодетной семье насчёт хорошей жизни (в комменты тоже часто такие пишут). На словах-то у них у всех в семье жизнь прекрасная, а вот на деле оказывается, что дети вон не могут даже какой-то курицы вдоволь поесть, про что-то большее уже ни разу не говорю (сам тоже в детстве одежду за Лисом – до сих пор его джинсы где-то на даче валяются – и Зверем донашивал, но мне хоть еды нормально доставалось как младшему). И если для кого-то это и есть “хорошая жизнь”, то такой семье могу только посочувствовать…

Источник: Достало



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