Стрижка и сама по себе хороша, а может стать еще лучше: трендовые виды окрашивания каре разной длины на лето

Выбор стрижки каре уже является правильным решением, поскольку эта прическа долгие десятилетия не выходит из моды. Однако если вы хотите усилить эффект, то выберите оригинальную технику окрашивания. Вот тренды лета 2021, из которых вы сможете выбрать импонирующий вам вариант.

Мелирование

Замечательная техника, которая остается в тренде долгий период времени. Плюсы такого окрашивания состоят в том, что оно подходит практически для всех типов и цветов волос.

Чередование светлых и темных прядей от корней до кончиков позволит вашим чертам лица выглядеть более нежно. Кроме того, если есть в этом необходимость, вы сможете легко замаскировать седые волосинки.

Если хотите использовать не два, а больше цветов, отдайте предпочтение мультимелированию, такая техника позволит вам создать эффект выгоревших на солнце прядей.

Омбре

Также очень оригинальная техника, которая позволяет прическе каре выглядеть более стильно и привлекательно. Вы можете отдать предпочтение светлым корням и темным кончикам или сделать все наоборот. Все зависит от вашего вкуса, типа кожи, формы лица. Некоторым больше идут более светлые нижние пряди, другие предпочитают оставить их у луковиц. Обратитесь в салон и посоветуйтесь с мастером, он поможет вам выбрать оптимальный способ окрашивания.

Шатуш

Такой вид мелирования используют не очень часто, однако эта техника достойна того, чтобы быть в тренде. Она заключается в том, чтобы совершить плавный переход от темного к светлому оттенку. Преимуществом является то, что такой вид окрашивания позволяет волосам выглядеть максимально натурально. Используйте цвета, которые приближена к вашему естественному, и это будет выглядеть просто потрясающе. Бонус и в том, что вам не нужно будет часто делать коррекцию. Отрастающие волосы не испортят красоту, и вы долгое время будете выглядеть на все сто.

Колорирование

Техника предполагает окрашивание в более, чем два цвета. Поэтому у вас есть возможность выбора: любые оттенки, которые вам импонируют, приветствуются. Вы можете подобрать несколько тонов, приближенных к вашему натуральному цвету. А можете отклониться и сделать необычную креативную прическу, добавив яркости и даже кислотных оттенков. Все зависит от вашего вкуса и стиля.

Балаяж

Это также модная техника, поклонниками которой стало множество модниц. Отличительными характеристиками является наличие на волосах нескольких оттенков, максимально приближенных к натуральному цвету обладательницы прически каре. Причем, соединение тонов сосредоточено на нижней части волос (то есть, от середины до кончиков). Окрашивание прекрасно смотрится на прическе разной длины, однако волосы не должны быть слишком укороченными.

Мультитональное окрашивание

Вы можете сделать окрашивание из нескольких цветов, причем использовать при этом самые яркие краски. Преимуществом этой техники является то, что волосы не нужно окрашивать полностью. Достаточно выделить несколько прядей, причем сделать это от середины до кончиков (если речь идет о цветном омбре). В этом случае вам не придется постоянно делать коррекцию, отросшие корни не повлияют на эффектность прически.

Однозначный плюс и в том, что вы можете периодически менять цвета в зависимости от желания и настроения. Смена оттенков и бликов сделают ваш образ оригинальным и креативным, не похожим не только на других, но и на свой предыдущий вариант.

Вместо заключения

Есть множество техник окрашивания, которые без сомнения подходят к вашей прическе раке. Обратите внимание на то, какая из них больше подходит под длину ваших волос, ваш тип кожи, форму лица. Выберите наиболее оптимальный вариант, чтобы сделать образ стильным и эффектным на все сто процентов.