Догоняет: бывший муж Меган Маркл продюсер Тревор Энгельсон снова станет отцом

Первый муж Меган Маркл, 44-летний голливудский продюсер Тревор Энгельсон рассказал всему миру, что его жена 34-летняя Трейси Курланд снова в положении. Вскоре у него будет двое детей, прямо как у его бывшей супруги. Сначала эту новость опубликовал ряд американских СМИ со ссылкой на “источники”, а позже Тревор подтвердил известие, опубликовав фото с беременной супругой и старшей дочкой на своей странице в Instagram.

Детская тема так хороша, продолжим. Сделаем это снова будущей осенью! – подписал пост Энгельсон.

Тревор с женой и дочерью

Будущий ребенок станет вторым для пары, и, как утверждают источники, у Тревора и Трейси снова будет девочка. Старшая родилась прошлым летом. О том, что экс-супруг Меган Маркл, продюсер Тревор Энгельсон, и его нынешняя супруга, нутрициолог и дочь мультимиллионера Трейси Курланд, впервые стали родителями, счастливый папа также рассказал сам.

Напомним, что с Трейси Курланд Энгельсон вместе с ноября 2017 года. Предложение руки и сердца Тревор сделал Трейси в июне 2018 года, а в октябре они сыграли свадьбу. Торжество прошло в небольшом калифорнийском городке Хидден-Хиллс, а спустя полгода с момента регистрации брака пара устроила пышный и многолюдный праздник в городе Монтесито в пятизвездочном отеле Rosewood Miramar Beach. На свадьбу голливудского продюсера и дочери мультимиллионера Стэнфорда Ли Курланда пришли сотни людей – семья, друзья и близкие молодоженов. Несмотря на то что Тревор и Трейси были женаты уже полгода, церемония обручения прошла по всем правилам: влюбленные обменялись клятвами в верности друг другу и кольцами. Тревор с женой и с первым ребенком

А вот официальный брак с Меган Маркл длился недолго. Хотя продюсер и будущая герцогиня начались встречаться в 2004 году, свои отношения они зарегистрировали только спустя семь лет. Спустя два года пара развелась, указав причиной “непримиримые противоречия”.

Тревор Энгельсон и Меган Маркл