Видео: Нефть по 100 долларов вредна для России

Практически все крупные игроки энергетического рынка ожидают, что уже к концу этого года или к началу следующего нефть вновь подорожает до 100 долларов за баррель. Отечественной экономике это сулит триллионы дополнительной прибыли. Почему же РФ не хочет возврата к ста долларам за баррель и даже текущие 75 долларов за баррель для нее многовато?

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Дмитрий Бавырин