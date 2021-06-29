 

Видео: Нефть по 100 долларов вредна для России

29.06.2021, 13:28, Новости дня
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Практически все крупные игроки энергетического рынка ожидают, что уже к концу этого года или к началу следующего нефть вновь подорожает до 100 долларов за баррель. Отечественной экономике это сулит триллионы дополнительной прибыли. Почему же РФ не хочет возврата к ста долларам за баррель и даже текущие 75 долларов за баррель для нее многовато?

Теги: 

нефть
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цена на нефть
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Дмитрий Бавырин



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