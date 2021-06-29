В странах Балтии начались учения ВВС НАТО

В Прибалтике начались учения ВВС стран НАТО и их партнеров Ramstein Alloy («Рамштайнский сплав»), сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии.

«Команда Объединенного центра воздушными операциями НАТО, принимающая сторона Эстония и другие страны-участницы в очередной раз составили сложную программу обучения, которая объединяет наш персонал воздушного наблюдения с союзниками и партнерами в сложных условиях», – цитирует командующего Объединенным центром управления воздушными операциями НАТО генерал-лейтенанта Клауса Хаберзетцера ТАСС.

На учениях отработают связь и контроль между подразделениями, обеспечение авиационной безопасности. Военные планируют отработать действия в случае отказа связи, сопровождение самолета, обнаружение медленно летящего воздушного транспортного средства, а также поисково-спасательные операции.

В маневрах принимают участие ВВС Италии, Испании, Германии, Испании, Польши, Турции и Финляндии. Всего планируется задействовать свыше 20 самолетов, их будут вести с баз в Эмари и Шауляе. Учения Ramstein Alloy проводятся трижды в год.

Ранее в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. А них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях.