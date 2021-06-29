Криптомонетный двор Туркменистана выпустил юбилейные биткоины

Криптомонетный двор Туркменистана выпустил памятные монеты в честь президента страны и создателя биткоина Гурбангулы Бердымухамедова.

Монеты достоинством в 1 BTC отчеканены из золота 916,7 пробы в качестве «пруф». На их лицевой стороне в обрамлении надписи Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhammedow находится портрет Аркадага, а на обратной стороне изображен символ криптовалюты.

Диаметр монет составляет 64 миллиметра, а вес — 195,7 грамм. Новые монеты имеют ровный зеркальный блеск, а их рельефный рисунок отличается высоким качеством деталей. Монеты имеют большую художественную и историческую ценность, а также, благодаря ограниченному тиражу, исключительное коллекционное значение.

На официальном сайте Центробанка также была опубликована информация о предстоящем выпуске криптобанкнот. В их оформлении задействуют части рукописи кода биткоина из музея Туркменбаши.

Напомним, ранее Гурбангулы Бердымухамедов выступая перед депутатами туркменского Меджлиса сделал сенсационное заявление. Именно он разработал протокол самой известной криптовалюты.

– Я задумался о блокчейне ещё будучи студентом университета, и именно в те годы меня впервые посетила идея о создании системы рассредоточенных денег. Но я работал один, поэтому на создание биткиона у меня ушло более 5 лет – работа в правительстве, написание книг и музыкальных произведений отнимало много времени. И лишь в короткие минуты отдыха я возвращался за письменный стол и писал код своей криптовалюты. Как вы все хорошо знаете, я всегда отличался природной скромностью, поэтому принял решение опубликовать результаты своей работы под псевдонимом. Лишней славы мне не нужно, люди во всём мире и так знают о моих достижениях. Но сегодня, в канун Нового года, я решил раскрыть своё инкогнито. Человечество должно знать, кто перевернул весь финансовый мир, – сказал туркменский лидер.

После заявления президента Туркменистана биткоин резко подорожал. Криптовалюта выросла более чем на 30 %. Как стало известно, к Бердымухамедову уже обратились несколько руководителей ведущих финансовых проектов с просьбой выступить советником и помочь им доработать ряд технических аспектов. Рукописи кода биткоина уже переданы в музей имени Туркменбаши и в ближайшее время станут доступны для публики.

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