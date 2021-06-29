 

Врачи назвали симптомы образования тромбов в организме

29.06.2021, 13:22, Разное
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Британские врачи рассказали о симптомах тромбоза. О данной проблеме все активно заговорили после того, как данный побочный эффект был обнаружен после введения вакцины против COVID-19 AstraZeneca.
Образование сгустков в крови происходит по разным причинам. Этот процесс может начаться внезапно, буквально за несколько минут, но в каждом случае все индивидуально. Значение имеет место образования тромба, а также другие факторы. В связи с этим необходимо внимательно отслеживать симптомы, чтобы не допустить опасных последствий.

Одним из признаков тромбоза является отек. Он происходит в точном месте сгустка. Например, опухнуть могут рука или нога. К тому же медики предупредили о возможном изменении цвета кожного покрова, также не исключен зуд. По мере развития сгустка человек чувствует боль, которая варьируется от тупой до интенсивной. Возможны пульсации в руке, ноге и животе.

Кожа человека может быть теплой. Не исключены проблемы с дыханием, например, резкая боль в груди и внезапная одышка, кашель с кровью.

Когда человек заметил у себя один из вышеназванных признаков, то необходимо обратиться к врачу. Если тромб попадает в легкие или же сердце, то состояние здоровья усугубляется.

Источник: www.express.co.uk



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