Ученые рассказали о пользе от удаления зубов мудрости

Ученые из Пенсильванского медицинского университета назвали пользу удаления зубов мудрости. Спустя девять лет после данной манипуляции есть возможность улучшить восприятие вкуса. Результаты исследования были обнародованы в одном из научных журналов.

Полученная информация опровергает распространенную позицию о том, что эта мини-операция обладает только отрицательным воздействием в плане ощущение вкуса. Считалось, что спустя некоторое время эффект сходит на «нет». Результаты нового исследования показали, что после удаления зубов мудрости чувство вкуса улучшается на протяжении 20-ти лет. Ученые провели анализ об 1,2 тысячи пациентов, которые прошли химиосенсорную оценку. У 891 человека зубы мудрости уже были удалены.

Улучшение вкусового восприятия объясняется двумя факторами. Нервы повреждаются после проведения оперативного вмешательства, поэтому затрагиваются вкусовые рецепторы, расположенные в передней части рта, но со временем данная функция восстанавливается. Кроме того, в данном месте наблюдается гиперчувствительность.

Источник: www.medikforum.ru