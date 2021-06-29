“Девочки, гарантий нет”. Жена Бабкина высказалась о возможных изменах мужа в будущем

“Девочки, а где гарантия, что мы завтра проснемся? Ведь, по статистике, очень много людей умирает во сне. Не стройте иллюзии! Не живите завтрашним днем! Этих гарантий нет! Есть единственная гарантия – мое счастливое и наполненное состояние сейчас. Все. Учитесь отпускать ненужное и нересурсное сейчас, замечайте все прекрасное сейчас, потому что завтра может не быть. Или придется перейти со всем этим “болотом” дальше. И в следующей жизни снова “выгребать”, – написала она.

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Публикация от СНЕЖАНА БАБКИНА•БЛОГ о ЛЮБВИ (@snezhana_babkina)

Контекст:

Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. Пара воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от предыдущих отношений.

В августе 2020 года Бабкин, рассказывая о своих изменах в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой, заявил, что вымаливал прощения у супруги на коленях. В марте 2021 года Снежана Бабкина рассказала, как узнала об изменах мужа. По словам жены музыканта, за три года у него было 100 женщин, с которыми он ей изменил. Вскоре после признания супруги Бабкин презентовал песню “Вона знає”, которую назвал “осознанием”.

В июне 2021 года Бабкин заявил, что женщины, с которыми он изменял супруге, были проститутками.

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