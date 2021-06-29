ЕБРР удучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году

“Ожидается, что ВВП вырастет на 3,5 процента как в 2021, так и в 2022 году”, – говорится в прогнозе.

Основные риски для роста украинской экономики, по мнению ЕБРР, связаны с медленным продвижением реформ и относительно медленными темпами вакцинации против коронавируса.

“Хотя в первом квартале 2021 года экономика сократилась на 2% в годовом исчислении из-за длительных мер изоляции, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары”, – указаано в документе.

Как отмечает агентство “Интерфакс-Украина”, ЕБРР таким образом улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2021 году.

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.

В то же время, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе в мае ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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