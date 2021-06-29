 

СБУ разоблачила коррупционную схему на закупках программного обеспечения для государственных структур

29.06.2021, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оперативники СБУ установили, что директор частной компании – поставщика программного обеспечения подал заявку на участие в тендере, который объявила Национальная школа судей Украины. После победы в нем мужчина умышленно подделал финансово-хозяйственную документацию. В результате вместо надлежащего ПО он поставил программы, которые не соответствовали требованиям конкурса и условиям договора.

“При этом соответствующие должностные лица Национальной школы судей Украины “согласились” на такое программное обеспечение. Как следствие, правоохранители задокументировали миллионные злоупотребления при закупке программного обеспечения”, – говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертов, использование такого программного обеспечения могло привести к уязвимости информационных сетей заведения и утечке данных.

Правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия-поставщика по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – четыре года лишения свободы.

Также о подозрении сообщили ответственному должностному лицу Национальной школы судей по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – ограничение свободы на срок до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.04 / Более половины жителей ФРГ согласны привиться «Спутником V»

08.07 / Помпео назвал США «лидером» в борьбе с коронавирусом

13.07 / Экс-главу “минздрава” Крыма суд в Киеве приговорил к 10 годам лишения свободы

26.04 / В Кремле прокомментировали заявление Земана по взрывам в Врбетице

29.06 / Захарова напомнила голосующим несколько раз об «аттракционе фантастической жадности»

14.02 / Суд восстановил в должности экс-главу полиции Винницкой области, подозреваемого в госизмене

21.03 / “Конфликт был нивелирован”. Воронченко рассказал, как в 2003 году Россия готовилась к оккупации Крыма

02.02 / В РФ создадут консорциум для производства 5G-оборудования

24.03 / Гендиректор больницы Мечникова Рыженко: Мы почувствовали, что не хватает операционных сестер и некем закрыть смену

23.01 / Мексиканский предприниматель заявил о покупке 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика