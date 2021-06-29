“Быть женщиной”. Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал

“Быть женщиной – это…?! Как бы вы продолжили эту фразу? Давайте пофантазируем!” – написала она.

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Публикация от kristygor (@kristygor)

“Быть женщиной – это быть как мужчина, только во многом сильнее”, – ответил ей муж.

“Это да… Но без вас мы никуда!” – отреагировала на его комментарий Горняк.

Контекст:

Остапчук и Горняк поженились 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию. В феврале пара отдыхала на Мальдивах.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

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