 

“Быть женщиной”. Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал

29.06.2021, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Быть женщиной – это…?! Как бы вы продолжили эту фразу? Давайте пофантазируем!” – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от kristygor (@kristygor)

“Быть женщиной – это быть как мужчина, только во многом сильнее”, – ответил ей муж.

“Это да… Но без вас мы никуда!” – отреагировала на его комментарий Горняк.

Контекст:

Остапчук и Горняк поженились 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. 

В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию. В феврале пара отдыхала на Мальдивах.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Охлобыстин извинился перед Наргиз

29.07 / Газпром исключил владельца судна «Академик Черский» из списка активов

25.12 / Ходорковский: Путин взял на себя ответственность за убийство Немцова, запретив проводить расследование до конца

24.10 / Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах

02.07 / Лукашенко пожаловался на «непосильную ношу»

12.11 / Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено в США за сутки

26.01 / Япония опровергла наличие тайного соглашения с военными США

30.11 / Квят рассказал о столкновениях и пожаре на гонке F1 в Бахрейне

19.05 / СБУ разоблачила пограничника, который за деньги помогал ввозить в Украину “евробляхи”

23.09 / Рубль снизился к доллару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика