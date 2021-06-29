 

Большинство россиян не хочет задавать вопросы Путину на прямой линии

29.06.2021, 13:12, Разное
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Большинство россиян не планирует задавать президенту России Владимиру Путину вопросы на прямой линии с главой государства, которая пройдёт 30 июня. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Общаться с российским лидером не намерены 85% опрошенных. Лишь каждый десятый (10%) респондент хочет задать Путину вопрос, а 3% участников исследования это уже сделали. Чуть более трети (35%) россиян планируют внимательно следить за диалогом в прямом эфире, 12% хотят посмотреть только отдельные эпизоды, а ещё 39% считают, что и так увидят важные заявления в новостях или интернете. 13% жителей и вовсе отказались как-либо следить за событием, передаёт телеканал “360”.

ВЦИОМ провел опрос 27 июня. В нём участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.



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