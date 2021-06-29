Сценариста НТВ короновали в воры за сериал “Точка фарта”

Сценарист телекомпании НТВ Николай Калинцев, написавший сценарий к криминальной многосерийной драме “Точка фарта”, символически коронован в воры за эту работу.

Как сообщают СМИ, высокое звание он получил с формулировкой “За правдивое и яркое отображение ценностей сообщества посредством киноискусства”. Согласно сюжету сериала, старый вор в законе Баграм (Владимир Стержаков) оказывается в центре противостояния новой и старой уголовной культуры. Находясь в философских поисках “моста” между этими мирами, он также вынужден защищать своё дело и своих людей от силовиков и враждующих группировок, сталкиваясь с предательством близких и помощью с той стороны, откуда её нельзя было ждать. Последняя серия первого сезона вышла в эфир 4 июня.

– Случай по-своему уникальный: у сценариста ни одной отсидки. Но таково было решение сходки, запротоколированное и опубликованное в официальной газете “Расклад”. Конечно, коронация носит сугубо символический, условный характер, но и такое случается исключительно редко: до этого последний такой случай был с Михаилом Кругом, – комментирует ситуацию эксперт РБК по криминальному миру Авдан Асланян.

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