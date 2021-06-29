 

Мнение: Граница на замке. С той стороны

29.06.2021, 13:04, Разное
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Германия пока не будет признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским “Спутником V”, поскольку препарат еще не допущен для использования в ЕС. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Минздрава ФРГ.

При этом итальянский премьер буквально на днях заявил, что скорее всего, российские вакцины вообще никогда не будут признаны в Евросоюзе, что буквально означает: российские граждане не смогут попасть в Европу, если не пройдут «верификацию» вакцинами, допущенными в ЕС.

Для большинства российского населения это мало что значит: иметь дом в Англии, виноградничек в Тоскане или маленькую виллу на озере Комо могут не только лишь все, а воры, бандиты, убийцы и допущенный к их обслуживанию немногочисленный особо приближенный персонал — в общем, представители российской элиты, знати и богемы. Ну, и бизнесмены, так как Европа — основной торговый партнер. Остальные посещали Европу в основном туристических целях, в поездках на отдых (в ту же Испанию).

В этом смысле закрытие Европы мало что значит — для российской знати уколоться скрепной западной вакциной не проблема — это как принести клятву верности новой Родине. А остальным оно и без надобности. Открыли Турцию — да и спасибо вам, родненькие. Не забыли. Беспокоитесь о нас, сирых. А если совсем опять поругаетесь с турками — ну, как-нибудь уместимся в Сочи и на Южном берегу Крыма. Выдохнем, вожмем живот – и уместимся.

Источник: Эль Мюрид



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