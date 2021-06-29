 

Трендовая прическа для смелых девушек: подойдет для прогулки или свидания

29.06.2021, 12:46, Разное
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Длинные волосы неизбежно нравятся противоположному полу и всегда привлекают внимание. Но ухаживать за ними и укладывать в прическу – достаточно серьезное занятие. Одним из способов быстро справиться с этой задачей является вариант укладки, когда волосы убираются с лица и собираются каким-либо замысловатым способом.

Косички, жгутики или хвостики

Каждый из этих элементов прически можно использовать для оформления волос в области от лба до макушки.

Очень быстро убрать волосы с глаз и создать красоту можно при помощи хвостиков и резинок.

Отделяем прядь волос и закрепляем ее.

Затем продолжаем в том же духе, отделяем следующий локон примерно такой же ширины.

Первый хвостик соединяем со второй отделенной прядью и надеваем следующую резинку.

Проделав эту операцию по три раза с двух сторон от пробора, получаем слегка замысловатую и удобную прическу.



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