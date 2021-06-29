Трендовая прическа для смелых девушек: подойдет для прогулки или свидания
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Длинные волосы неизбежно нравятся противоположному полу и всегда привлекают внимание. Но ухаживать за ними и укладывать в прическу – достаточно серьезное занятие. Одним из способов быстро справиться с этой задачей является вариант укладки, когда волосы убираются с лица и собираются каким-либо замысловатым способом.
Косички, жгутики или хвостики
Каждый из этих элементов прически можно использовать для оформления волос в области от лба до макушки.
Очень быстро убрать волосы с глаз и создать красоту можно при помощи хвостиков и резинок.
Отделяем прядь волос и закрепляем ее.
Затем продолжаем в том же духе, отделяем следующий локон примерно такой же ширины.
Первый хвостик соединяем со второй отделенной прядью и надеваем следующую резинку.
Проделав эту операцию по три раза с двух сторон от пробора, получаем слегка замысловатую и удобную прическу.
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