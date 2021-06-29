Кристина Агилера выпустила заявление в поддержку Бритни Спирс: “Она заслуживает любви”

Череда постов, видеообращений и твиттер-тредов в поддержку 39-летней поп-звезды Бритни Спирс продолжается. Даже спустя неделю после громкого выступления певицы на суде, в ходе которого она пытается избавиться от опеки родного отца, поклонники, друзья и коллеги призывают освободить ее. Поддержала ее и бывшая коллега по детской передаче “Клуб Микки-Мауса”, которая выходила в начале нулевых, Кристина Агилера. Несколько часов назад она сделала заявление в своем микроблоге в Twitter.

В последние несколько дней я думала о Бритни и обо всем, через что она проходит. Совершенно недопустимо, чтобы женщине, желающей контролировать свою собственную судьбу, не разрешалось жить так, как она хочет. Как, в принципе, и любому человеку. Молчание, игнорирование, издевательства или отказ в поддержке со стороны “близких” вам людей – это самая разрушительная и унизительная вещь, которую только можно себе представить. Моральный и эмоциональный ущерб, который это может нанести душевному состоянию, нельзя воспринимать легкомысленно. Каждая женщина должна иметь право на свое собственное тело, свою собственную репродуктивную систему, свою личную жизнь, свое собственное пространство, свое собственное исцеление и свое собственное счастье.

Фото с Бритни Спирс, которым Кристина Агилера иллюстрировала свой пост

Также Агилера добавила, что лично не говорила с Бритни. Пока что она, как и многие, делает выводы из того, что вышло в публичное поле:

Пока я не нахожусь за закрытыми дверями этого очень сложного и личного, но публичного разговора, все, что я могу сделать, – это поделиться от всего сердца тем, что я слышала, читала и видела в средствах массовой информации. Убежденность и отчаяние этой мольбы о свободе заставляют меня поверить, что этот человек, которого я когда-то знала, жил без проявления сострадания или порядочности со стороны тех, кто контролирует ситуацию. Женщина, которая работала под давлением и в условиях, невообразимых для большинства людей, заслуживает всей свободы, какая только может быть, чтобы прожить свою самую счастливую жизнь. Я всем сердцем сочувствую Бритни. Она заслуживает настоящей любви и поддержки всего мира, – написала Кристина.

Также вчера прервала молчание первая родственница Бритни Спирс – ее младшая сестра Джейми Линн Спирс. Полную расшифровку ее монолога, опубликованного в сторис, читайте здесь.

Напомним, после нервного срыва в 2008 году, который был вызван расставанием с мужем Кевином Федерлайном и смертью тети певицы, Бритни была госпитализирована и после этого суд передал права на опеку над ней и ее финансами ее отцу до 2023 года. С тех пор певица не может самостоятельно принимать важных решений и даже водить машину. Поклонники звезды уверены в заговоре ради финансового контроля над ее многомиллионным состоянием и организовали в соцсетях движение #ОсвободитеБритни, к которому в разное время присоединялись знаменитости – Сара Джессика Паркер, Кортни Лав, Майли Сайрус, Бетт Мидлер и многие другие. Сразу после заседания суда Бритни вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари улетела на Гавайи.

Бритни Спирс, Мадонна и Кристина Агилера на MTV VMA, 2003 год