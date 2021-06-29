 

Единую систему учета леса создадут по инициативе «Единой России»

29.06.2021, 12:32, Новости дня
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С 1 июля в РФ начнется создание единой системы учета леса, работу которой законодательно обеспечила фракция «Единой России». Впервые появится прозрачный механизм контроля за оборотом древесины, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Геоинформационная система позволит проследить все этапы оборота древесины – от делянки до конечного потребителя. «Любое невнесенное бревно автоматически станет незаконным. В систему будут обязаны включать все точки перемещения древесины: склады, точки погрузки, разгрузки, переработки. Здесь же будут формироваться транспортные документы. И если обнаружатся какие-то неточности, например, между объемом отгруженной и заготовленной древесины, отгруженной и транспортированной, то система будет автоматически блокировать все дальнейшие перемещения и сделки», – отметил Николаев, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Реализация такой масштабной программы должна быть завершена к 2023 году, сказал Николаев. «Мы предусмотрели переходный период – до момента окончательной разработки и запуска автоматизированной системы предписано усовершенствовать существующую систему ЛесЕГАИС. Но в любом случае, с каждым днем, с каждым этапом прозрачность лесной отрасли будет повышаться», – резюмировал парламентарий.

Напомним, поправки в Лесной кодекс «Единая Россия» внесла в Госдуму в 2020 году. Их подготовили после поручения президента РФ Владимира Путина. Глава государства указал, что лесозаготовки должны стать открытыми и прозрачными, что приведет к декриминализации отрасли.



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