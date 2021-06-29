 

Турагент из Красноярска разъяснила свои слова об обмане ПЦР-теста

29.06.2021, 12:32, Новости дня
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Екатерина Семенова, директор турагентства в Красноярске, которое лишили франшизы после ее видео с советами о сокрытии COVID-19 при тестировании для выезда за рубеж, заявила, что ее слова неправильно восприняли.

«Моя история в Instagram – это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов, и пошутила их же словами «набрызгайте «Мирамистин» в уши и нос и куда только можно», которые были восприняты кем-то превратно», – написала Семенова в Instagram.

Она отметила, что ее неудачно сформулированная фраза была ошибочно интерпретирована как призыв к искажениям результатов.

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Публикация от КАТЕРИНА СЕМЁНОВА (@kate007travel)

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Семенова в Instagram призналась в даче советов туристам о сокрытии COVID-19 при тестировании. Она поясняла, что у ее клиентов был положительный ПЦР-тест, и она объясняла, как сделать второй тест отрицательным. Позже она удалила ролик с советами. После этого туроператор Anex Tour лишил франшизу в Красноярске статуса. 



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