Названы неожиданные способы борьбы с апатией

Психолог Элис Бойс назвала неожиданные способы, которое могут помочь в борьбе с апатией. Она рассказала, что существуют три приема для поднятия настроения.

Специалист порекомендовала сменить обстановку. Она предложила отправиться в бюджетные туры или же хотя бы в другой город на несколько суток. Еще один способ предполагает то, что человек должен вдохновиться чужим примером. Здесь помогут знаменитости или же блогеры, создающие соответствующий контент.

Кроме того, человеку предлагается обратиться к вдохновителю или кумиру, написав ему благодарственное письмо. Можно обратиться к человеку, чей опыт принес определенную пользу.

Эти способы заставят исчезнуть эмоциональную боль. У человека появится возможность взглянуть на проблему под другим углом. Считается, что трудные времена нужны для получения ценного опыта, информирует «Слово и дело».