 

Названы неожиданные способы борьбы с апатией

29.06.2021, 12:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Психолог Элис Бойс назвала неожиданные способы, которое могут помочь в борьбе с апатией. Она рассказала, что существуют три приема для поднятия настроения.
Специалист порекомендовала сменить обстановку. Она предложила отправиться в бюджетные туры или же хотя бы в другой город на несколько суток. Еще один способ предполагает то, что человек должен вдохновиться чужим примером. Здесь помогут знаменитости или же блогеры, создающие соответствующий контент.

Кроме того, человеку предлагается обратиться к вдохновителю или кумиру, написав ему благодарственное письмо. Можно обратиться к человеку, чей опыт принес определенную пользу.

Эти способы заставят исчезнуть эмоциональную боль. У человека появится возможность взглянуть на проблему под другим углом. Считается, что трудные времена нужны для получения ценного опыта, информирует «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Мнение: Рубль: глушить без рывков

17.03 / Меган Маркл оригинально поздравила подопечных фонда Smart Works с важным этапом в их жизни

07.12 / Полтергейст с танцующими бутылками

11.07 / Диетолог Алексей Ковальков назвал самый опасный для женщин тип ожирения

20.10 / В Сети рассекретили дизайн обновлённого кроссовера SsangYong Rexton

19.02 / Это надо видеть: продюсер и киноман Рената Пиотровски о лучших новых фильмах сезона и новостях индустрии

17.04 / Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III в России стоит 100 000 рублей: Snapdragon 888, 120 Герц и квадрокамера с оптикой Zeiss

03.04 / Мнение: Февральская Революция Открыла Дорогу Октябрю

19.12 / Кто может повторно заразиться COVID-19? Ответил академик РАН

20.08 / Скандалы: Три столпа чистого долга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика